Ce le-a cerut italianul care a ucis-o pe Florina Florea magistraților. Au crezut că e o glumă!

Italianul de 87 de ani cercetat în cazul morții româncei Florina Florea vrea să se întoarcă în locuința sa, însă apartamentul este în continuare sub sechestru. Bărbatul a cerut ridicarea măsurii, dar solicitarea i-a fost respinsă de procuror. Avocatul său a contestat decizia, iar instanța va analiza situația în luna octombrie.

Florina Florea, în vârstă de 67 de ani, a murit pe 14 aprilie, după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul al treilea, în zona Is Corrias din Selargius, provincia Cagliari. Femeia se afla în locuința lui Mariano Pinna în momentul tragediei.

Bărbatul este cercetat într-un dosar deschis pentru omor, după ce anchetatorii au luat în calcul inclusiv posibilitatea ca românca să fi fost împinsă de la balcon. Până acum, însă, nu există o concluzie definitivă care să stabilească faptul că femeia a fost victima unei crime. Faptul că Pinna este anchetat nu înseamnă că acesta este vinovat.

Italianul își dorește să revină în apartament

La câteva luni de la moartea Florinei, italianul a cerut ca apartamentul să fie scos de sub sechestru pentru a putea reveni acasă. Procurorul a respins cererea, considerând că locuința este încă importantă pentru anchetă.

Apărarea nu a fost de acord cu decizia și a contestat-o în instanță. Judecătoarea Claudia Falchi Delitala a stabilit ca solicitarea să fie analizată pe 12 octombrie. Atunci se va decide dacă imobilul poate fi redat proprietarului sau trebuie să rămână la dispoziția anchetatorilor.

Între timp, investigația continuă. Specialiștii RIS, unitatea științifică a Carabinierilor, au revenit la locul tragediei pentru noi verificări. Rezultatele acestora ar putea ajuta la stabilirea circumstanțelor în care Florina Florea a ajuns să cadă de la balcon.

Până la finalizarea anchetei, autoritățile nu au stabilit exact ce s-a întâmplat în apartamentul din Selargius înainte de căderea mortală.

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