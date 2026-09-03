Ce le-a cerut italianul care a ucis-o pe Florina Florea magistraților. Au crezut că e o glumă!

Ce le-a cerut italianul care a ucis-o pe Florina Florea magistraților. Au crezut că e o glumă!
Italianul își dorește să revină în locuință / Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Italianul de 87 de ani cercetat în cazul morții româncei Florina Florea vrea să se întoarcă în locuința sa, însă apartamentul este în continuare sub sechestru. Bărbatul a cerut ridicarea măsurii, dar solicitarea i-a fost respinsă de procuror. Avocatul său a contestat decizia, iar instanța va analiza situația în luna octombrie.

Florina Florea, în vârstă de 67 de ani, a murit pe 14 aprilie, după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul al treilea, în zona Is Corrias din Selargius, provincia Cagliari. Femeia se afla în locuința lui Mariano Pinna în momentul tragediei.

Bărbatul este cercetat într-un dosar deschis pentru omor, după ce anchetatorii au luat în calcul inclusiv posibilitatea ca românca să fi fost împinsă de la balcon. Până acum, însă, nu există o concluzie definitivă care să stabilească faptul că femeia a fost victima unei crime. Faptul că Pinna este anchetat nu înseamnă că acesta este vinovat.

Italianul își dorește să revină în apartament

La câteva luni de la moartea Florinei, italianul a cerut ca apartamentul să fie scos de sub sechestru pentru a putea reveni acasă. Procurorul a respins cererea, considerând că locuința este încă importantă pentru anchetă.

Apărarea nu a fost de acord cu decizia și a contestat-o în instanță. Judecătoarea Claudia Falchi Delitala a stabilit ca solicitarea să fie analizată pe 12 octombrie. Atunci se va decide dacă imobilul poate fi redat proprietarului sau trebuie să rămână la dispoziția anchetatorilor.

Între timp, investigația continuă. Specialiștii RIS, unitatea științifică a Carabinierilor, au revenit la locul tragediei pentru noi verificări. Rezultatele acestora ar putea ajuta la stabilirea circumstanțelor în care Florina Florea a ajuns să cadă de la balcon.

Până la finalizarea anchetei, autoritățile nu au stabilit exact ce s-a întâmplat în apartamentul din Selargius înainte de căderea mortală.

CITEȘTE ȘI: Doliu în armată! Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit și a fost condus pe ultimul drum

Andrei, un român adoptat în Italia, își caută părinții biologici: ”Poate mai am frați sau surori. M-aș bucura să-i cunosc”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Plajele din România care au fost premiate cu Blue Flag
Plajele din România care au fost premiate cu Blue Flag
Bani de la Guvern pentru pentru cei care au obținut media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională. Cât vor primi absolvenții de top
Bani de la Guvern pentru pentru cei care au obținut media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională. Cât vor primi absolvenții de top
PRO TV a anunțat oficial grila de toamnă. Când se difuzează Vocea României și MasterChef
PRO TV a anunțat oficial grila de toamnă. Când se difuzează Vocea României și MasterChef
Cele mai ieftine destinații din Europa pentru o vacanță în luna octombrie
Cele mai ieftine destinații din Europa pentru o vacanță în luna octombrie
Ea este tânăra care s-a înecat într-un lac din Spania. Ioana Dragnea avea doar 25 de ani
Ea este tânăra care s-a înecat într-un lac din Spania. Ioana Dragnea avea doar 25 de ani
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
Gandul.ro
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Adevarul
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Click.ro
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
Gandul.ro
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.