Tesla lansează mașina fără volan și pedale. Ce știm despre Cybercab, robotaxiul lui Elon Musk

Tesla se pregătește să facă un nou pas în planul lui Elon Musk de a transforma compania într-un jucător important pe piața transportului autonom. Cybercab, mașina cu două locuri care nu are nici volan și nici pedale, ajunge în centrul atenției la un eveniment organizat joi în Austin, Texas.

Vehiculul ar urma să fie folosit în serviciul Robotaxi al companiei. Cybercab este diferit de automobilele Tesla pe care le vedem în prezent pe șosele. Vehiculul a fost proiectat de la început pentru conducere autonomă și nu dispune de comenzile tradiționale care i-ar permite unei persoane să preia controlul.

Tesla prezintă joi, 3 septembrie, Cybercab în cadrul unui eveniment organizat în Austin, orașul în care compania și-a lansat serviciul Robotaxi în vara anului trecut, relatează The Verge.

Modelul are două locuri, două portiere care se deschid în sus și nu este echipat cu volan sau pedale. Cybercab fusese prezentat pentru prima dată de Elon Musk în 2024, însă Tesla se pregătește acum să-l introducă în operațiunile sale de transport autonom.

Cybercab se bazează pe camere pentru a se deplasa fără șofer

Una dintre cele mai importante diferențe dintre abordarea Tesla și cea a altor companii care dezvoltă mașini autonome este tehnologia folosită pentru a observa mediul înconjurător.

Cybercab se bazează pe camere și pe sistemele software dezvoltate de Tesla. Compania a renunțat la utilizarea unor senzori precum LiDAR, folosit de alți producători de vehicule autonome.

Elon Musk susține de mult timp că o soluție bazată pe camere poate permite dezvoltarea unor vehicule autonome la costuri mai mici și la o scară mult mai mare.

Strategia este diferită de cea adoptată de companii precum Waymo, ale cărei vehicule folosesc o combinație de camere, radar și LiDAR pentru a detecta ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Tesla a început serviciul Robotaxi în Austin în iunie 2025, folosind automobile Model Y. Cybercab ar urma să reprezinte următoarea etapă a proiectului.

Tesla mai are de depășit obstacole înainte ca Cybercab să ajungă pe șosele

Eliminarea volanului și a pedalelor reprezintă însă și una dintre dificultățile cu care se confruntă Tesla.

Automobilele comercializate în Statele Unite trebuie să respecte standarde federale de siguranță concepute în mare parte pentru vehiculele tradiționale, care au șofer și comenzi precum volanul și pedalele.

Din acest motiv, introducerea pe scară largă a unui vehicul precum Cybercab depinde nu doar de capacitatea Tesla de a demonstra că tehnologia de conducere autonomă funcționează, ci și de aprobările autorităților. Cybercab ar trebui să permită companiei să renunțe treptat la automobilele Model Y folosite în prezent pentru serviciul Robotaxi și să opereze vehicule construite special pentru transportul pasagerilor fără șofer.

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