Test de inteligență | Unul singur dintre aceste 4 numere este prim: 207, 717, 777 sau 997. Care?

Test de inteligență | Unul singur dintre aceste 4 numere este prim: 207, 717, 777 sau 997. Care?
Test de inteligenţă
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Un nou exercițiu de logică îi provoacă pe cei care vor să își verifice atenția și cunoștințele matematice. La o privire rapidă, este dificil să îți dai seama care dintre cele patru numere— 207, 717, 777 și 997 — ascunde răspunsul corect.

Totuși, există un singur răspuns corect, iar pentru a-l identifica este suficient să cunoști câteva reguli simple de divizibilitate.

Astfel de teste sunt foarte populare în mediul online și apar sub forme extrem de diverse: de la șiruri de numere și probleme de logică până la iluzii optice, puzzle-uri sau exerciții în care trebuie descoperită o greșeală. CANCAN.RO a pregătit de această dată o provocare menită să le testeze cititorilor atenția, memoria, capacitatea de concentrare și gândirea analitică.

Ce este, de fapt, un număr prim

Înainte de a încerca să rezolvi provocarea, trebuie să ne amintim ce înseamnă un număr prim. Acesta este un număr natural mai mare decât 1 care poate fi împărțit exact doar la 1 și la el însuși. Printre cele mai cunoscute exemple se numără 2, 3, 5, 7, 11 și 13.

Prin urmare, dacă unul dintre cele patru numere din test poate fi împărțit exact și la un alt număr în afară de 1 și de el însuși, acesta nu mai poate fi considerat prim.

Pentru această provocare există însă o scurtătură. Este suficient să verificăm dacă numerele sunt divizibile cu 3. Regula este simplă: dacă adunarea tuturor cifrelor unui număr produce un rezultat care se împarte exact la 3, atunci și numărul inițial este divizibil cu 3.

REZOLVARE

Să luăm, pe rând, cele patru variante propuse.

207 poate fi eliminat imediat. Adunăm cifrele: 2 + 0 + 7 = 9. Cum 9 este multiplu de 3, rezultă că și 207 este divizibil cu 3. Așadar, nu este număr prim.

Același lucru se întâmplă în cazul lui 717. Calculul este 7 + 1 + 7 = 15, iar 15 se împarte la 3. Prin urmare, 717 are și alți divizori în afară de 1 și de el însuși.

Nici 777 nu trece testul. Suma cifrelor sale este 7 + 7 + 7 = 21, iar 21 este, la rândul său, multiplu de 3. Și acest număr poate fi, astfel, eliminat.

Rămâne varianta 997. Suma cifrelor este 9 + 9 + 7 = 25, iar 25 nu este divizibil cu 3. Prin urmare, dintre cele patru opțiuni, 997 este numărul prim.

Rolul testelor de inteligență

Exercițiile de acest fel sunt concepute pentru a solicita diferite abilități cognitive. În funcție de tipul lor, ele pot pune accent pe memorie, atenție, raționament matematic, gândire critică, analiză sau capacitatea de a observa rapid anumite detalii.

În psihologie, testele de inteligență propriu-zise sunt utilizate pentru evaluarea anumitor capacități cognitive și pentru estimarea nivelului IQ. Acestea sunt diferite de micile provocări virale de pe internet, care au, în primul rând, rol recreativ și de antrenare a atenției. Unele tipuri de teste pot fi utilizate inclusiv în contexte educaționale sau profesionale.

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