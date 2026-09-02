Test de logică | Unul singur dintre aceste 2 logo-uri BMW este real. Care?

Este momentul să ne exersăm puține mintea. Iar pentru astăzi propunem un test de logică destul de dificil, care pe mulți îi pune în dificultate. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu toată lumea îl poate desluși. Provocarea de astăzi solicită atenția, memoria și spiritul de observare. Tot ce trebuie să faci este să îți dai seama care dintre cele două logo-uri BMW este real.

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sau de atenție sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii. Problema nu este una ușoară, așa că nu mulți vor trece testul, nu din prima.

Unul singur dintre aceste două logo-uri BMW este real

Testul pe care îl propunem astăzi are un grad ridicat de dificultate. Acesta necesită o atenție sporită și un ochi format pentru detalii. Misiunea este în aparență simplă. Trebuie să îți dai seama care dintre cele două logo-uri BMW este real.

Cei care au reușit să rezolve testul și au intuit răspunsul corect sunt felicitați și catalogați drept genii. Cei care încă nu au reușit să identifice logo-ul corect o să găsească răspunsul în rândurile de mai jos. Testul nu este neapărat unul greu, dar necesită un spirit ascuțit de observare.

Ei bine, probabil că pasionații de mașini au reușit să rezolve repede testul, însă pentru cei care nu sunt în temă răspunsul corect s-ar putea să apară mai greu. Nu mai lungim suspansul și spunem că logo-ul corect este cel din partea dreaptă.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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