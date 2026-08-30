Test IQ exclusiv pentru genii | 2 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Aveți în față o ecuație care, la prima vedere, pare imposibil de corectat: „2 + 5 = 9”. Provocarea de astăzi constă în găsirea unei soluții printr-o singură mutare a unui băț de chibrit.

Tot ce trebuie să faceți este să analizați atent cifrele și semnul operației și să descoperiți ce băț trebuie mutat pentru ca rezultatul să fie corect. Nu vă grăbiți, deoarece această provocare nu are un timp limită.

Test de inteligență

Provocarea pregătită de CANCAN.RO este exclusiv pentru cei care au răbdare și sunt atenți la fiecare detaliu. În fața voastră se află ecuația „2 + 5 = 9”. Misiunea este să o transformați într-una corectă prin mutarea unui singur băț de chibrit.

Priviți cu atenție fiecare cifră și semn și încercați să descoperiți mutarea care schimbă rezultatul. Nu există o limită de timp pentru rezolvare, dar, dacă vreți să vă testați viteza de reacție, porniți cronometrul și vedeți în cât timp găsiți răspunsul. Succes!

Test IQ cu chibrituri | Corectați 2 + 5 = 9

Originile testelor de inteligență sunt legate de psihologul francez Alfred Binet, unul dintre pionierii evaluării abilităților cognitive. Un astfel de exercițiu nu trebuie privit însă ca pe o măsură absolută a inteligenței. Dacă o persoană nu găsește imediat soluția, acest lucru poate însemna pur și simplu că are nevoie de mai multă practică și de timp pentru a se familiariza cu tipul respectiv de problemă.

Astfel de provocări pot lua numeroase forme, de la iluzii optice și succesiuni de cifre până la exerciții matematice. Provocarea de astăzi se încadrează în ultima categorie. Priviți atent ecuația și încercați să o corectați mutând un singur băț de chibrit!

REZOLVARE: Pentru a corecta egalitatea de astăzi, trebuie să mutați un singur băț de chibrit vertical de la cifra 9, astfel încât să devină 3, și să îl mutați în fața cifrei 2, astfel încât să devină – 2. Prin urmare, ecuația corectă este – 2 + 5 = 3.

Care este rolul testelor de inteligență

Un test de inteligență reunește exerciții de mai multe tipuri, menite să evalueze diferite abilități cognitive, precum orientarea în spațiu, memoria de scurtă durată, capacitatea de a lucra cu numere și raționamentul analitic. În cazul adulților, astfel de evaluări sunt folosite frecvent pentru orientare în carieră sau pentru a analiza dacă o persoană se potrivește cerințelor unui anumit post.

Testele IQ nu urmăresc să verifice tot ceea ce o persoană a învățat de-a lungul vieții. În schimb, acestea încearcă să ofere o imagine asupra unor abilități cognitive, precum capacitatea de a învăța, de a reține informații și de a rezolva probleme.

Există numeroase forme de evaluări de acest tip. Un studiu publicat în 2017 a identificat peste 200 de variante, fiecare având propriile metode de testare și punând accent diferit pe anumite capacități cognitive. În esență, obiectivul lor este similar: evaluarea modului în care o persoană gândește și procesează informațiile.

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Test IQ cu chibrituri | Corectați 8+7=3, mutând un singur băț