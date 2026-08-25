TEST IQ | Descoperiți singura litera diferită de „F”, din acest tabel!

TEST IQ | Descoperiți singura litera diferită de "F", din acest tabel!
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO îţi propune astăzi un nou exercițiu vizual menit să testeze atenția și capacitatea de observare. De această dată, provocarea constă în identificarea literei E, ascunsă printre numeroase litere F, într-o imagine creată special pentru a pune la încercare concentrarea privitorului.

Astfel de teste sunt folosite frecvent pentru a stimula recunoașterea formelor și pentru a antrena modul în care creierul filtrează informațiile atunci când este expus la un volum mare de detalii. Iluziile optice și exercițiile vizuale contribuie la menținerea agilității cognitive și sunt utile atât pentru copii, cât și pentru adulți.

TEST IQ | Descoperiți singura litera diferită de „F”, din acest tabel!

Imaginea din acest test este alcătuită dintr-o succesiune de litere F, dispuse astfel încât să creeze confuzie și să îngreuneze identificarea elementului diferit. Litera E este integrată în acest ansamblu, iar sarcina cititorului este să o descopere printr-o analiză atentă a zonei superioare din dreapta imaginii, acolo unde diferența de formă devine vizibilă pentru cei cu privirea concentrată.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Care dintre cei 3 bărbați cară cea mai mare greutate? Atenție la detalii!

TEST IQ | Identificați cerbul ascuns în această poză, în maximum 5 secunde

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
TEST IQ | Identificați cerbul ascuns în această poză, în maximum 5 secunde
TEST IQ | Identificați cerbul ascuns în această poză, în maximum 5 secunde
Test IQ exclusiv pentru genii | 9+7=4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 9+7=4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test de inteligență | Una dintre aceste două femei este însărcinată. Care?
Test de inteligență | Una dintre aceste două femei este însărcinată. Care?
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe în maximum 19 secunde!
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe în maximum 19 secunde!
TEST IQ | Poți vedea animalul ascuns în această iluzie optică virală? Dacă da, ești un geniu
TEST IQ | Poți vedea animalul ascuns în această iluzie optică virală? Dacă da, ești un geniu
„Tu ai ales asta!”. Taylor Swift, dezvăluiri în premieră despre cum face față celebrității
Mediafax
„Tu ai ales asta!”. Taylor Swift, dezvăluiri în premieră despre cum face față celebrității
Omul cu o mie de funcții, prins în flagrant cu ajutorul unui primar. Gândul prezintă filmul operațiunii în care escrocul care se dădea drept general SIE și procuror DNA a fost reținut chiar de „colegii săi”
Gandul.ro
Omul cu o mie de funcții, prins în flagrant cu ajutorul unui primar. Gândul prezintă filmul operațiunii în care escrocul care se dădea drept general SIE și procuror DNA a fost reținut chiar de „colegii săi”
David Popovici i-a cerut lui Ilie Bolojan banii pentru sportivii medaliați la Jocurile Olimpice. Acum, a apărut o petiție online
Prosport.ro
David Popovici i-a cerut lui Ilie Bolojan banii pentru sportivii medaliați la Jocurile Olimpice. Acum, a apărut o petiție online
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania
Adevarul
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
Digi24
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
Vacanță la mare cu doar 39 lei pe noapte! Revine „Litoralul pentru Toți”
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 39 lei pe noapte! Revine „Litoralul pentru Toți”
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
Click.ro
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în același mod la doar câteva zile după descoperire
Digi 24
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în același mod la doar câteva zile după descoperire
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă. Ce este „auto hold” și cum funcționează?
Promotor.ro
Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă. Ce este „auto hold” și cum funcționează?
BANCUL ZILEI. Bulișor: – Tată, azi la școală băieții au scris înjurături pe tablă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulișor: – Tată, azi la școală băieții au scris înjurături pe tablă
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
Ce ascundea o peșteră de la Marea Neagră veche de 13.000 de ani
Descopera.ro
Ce ascundea o peșteră de la Marea Neagră veche de 13.000 de ani
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Omul cu o mie de funcții, prins în flagrant cu ajutorul unui primar. Gândul prezintă filmul operațiunii în care escrocul care se dădea drept general SIE și procuror DNA a fost reținut chiar de „colegii săi”
Gandul.ro
Omul cu o mie de funcții, prins în flagrant cu ajutorul unui primar. Gândul prezintă filmul operațiunii în care escrocul care se dădea drept general SIE și procuror DNA a fost reținut chiar de „colegii săi”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.