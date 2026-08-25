Dragă cititorule, CANCAN.RO îţi propune astăzi un nou exercițiu vizual menit să testeze atenția și capacitatea de observare. De această dată, provocarea constă în identificarea literei E, ascunsă printre numeroase litere F, într-o imagine creată special pentru a pune la încercare concentrarea privitorului.

Astfel de teste sunt folosite frecvent pentru a stimula recunoașterea formelor și pentru a antrena modul în care creierul filtrează informațiile atunci când este expus la un volum mare de detalii. Iluziile optice și exercițiile vizuale contribuie la menținerea agilității cognitive și sunt utile atât pentru copii, cât și pentru adulți.

TEST IQ | Descoperiți singura litera diferită de „F”, din acest tabel!

Imaginea din acest test este alcătuită dintr-o succesiune de litere F, dispuse astfel încât să creeze confuzie și să îngreuneze identificarea elementului diferit. Litera E este integrată în acest ansamblu, iar sarcina cititorului este să o descopere printr-o analiză atentă a zonei superioare din dreapta imaginii, acolo unde diferența de formă devine vizibilă pentru cei cu privirea concentrată.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Care dintre cei 3 bărbați cară cea mai mare greutate? Atenție la detalii!

TEST IQ | Identificați cerbul ascuns în această poză, în maximum 5 secunde