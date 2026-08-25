Jador și Oana Avram par să treacă printr-o perioadă dificilă în căsnicia lor. Artistul a făcut mai multe declarații surprinzătoare în mediul online, iar imaginile publicate recent pe rețelele de socializare lasă loc de interpretări. Din ceea ce se poate observa, Oana Avram nu mai este în locuința în care cei doi stăteau. Ba mai mult, artistul a spus pe un live de pe TikTok (vezi imaginile în video atașat acestui articol) că nu mai vrea să fie întrebat despre soția sa.

Într-un live transmis pe rețelele de socializare, Jador a fost întrebat, printre altele, despre vacanță.

„Să mă duc în vacanță? Cu cine să mă duc eu în vacanță? N-am cu cine. Sunt singur pentru totdeauna. Nu mă mai întrebați de Oana dacă vedeți că evit subiectul.”

Un nou indiciu? Jador a arătat cum arată acum locuința

Un alt moment care a atras atenția a apărut într-un clip publicat de Jador pe Story. Cântărețul pare că face haz de necaz, dându-i tag surorii lui într-un clip în care o anunță de ce a mai lăsat prin casă.

„În atenția lu soră-mea. Vezi că am plecat, nu fac patul. Dacă aveam de tăiat lemne, le tăiam, dar avem casă. Încă un mesaj pentru soră-mea. Vezi că am gecile aici și bagajul aici. Am fost la cântat o săptămână, am lăsat bagajul aici. Îmi cer scuze. Vezi că am mâncat aici. Îți dau un milion, două milioane.”

În imagini se poate observa locuința cântărețului, însă nu apare nicio altă persoană. Nici Oana Avram nu este prezentă în filmare. Mai mult, din felul în care artistul i se adresează Cameliei, pare că aceasta este persoana care se ocupă în prezent de locuință și de lucrurile lui. Sora acestuia a locuit alături de Jador înainte ca ea să se logodească și artistul să se căsătorească.

Jador și Oana, în centrul speculațiilor

Deocamdată, artistul nu a confirmat că s-ar fi despărțit de soția sa și nici Oana nu a făcut un anunț oficial privind o eventuală separare. Cert este că acesta evită să vorbească despre ea și le cere urmăritorilor să nu mai pună întrebări legate de aceasta, menționând totodată că este ”singur pentru totdeauna”. De partea cealaltă, și Oana lasă loc de interpretări, postând și ea pe rețelele de sociale mesaje prin care arată că ar fi singură și gata să o ia de la capăt. Rămâne de văzut dacă se gândește să-i dea o nouă șansă cântărețului: ”Ce bine că trăim. Ce bine că suntem. Ce bine că, indiferent de tot, încă putem iubi, râde și o lua de la capăt”

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