Din ce a ajuns să facă bani Marian Godină, după ce și-a dat demisia din Poliție: „Nu mai vine salariul pe 14?”

Din ce a ajuns să facă bani Marian Godină, după ce și-a dat demisia din Poliție: "Nu mai vine salariul pe 14?"
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Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți foști polițiști din România, continuă să fie o prezență puternică în spațiul public chiar și după demisia din Poliție.

Deși plecarea lui din sistem a generat discuții, controverse și numeroase interpretări, Godină pare decis să arate că nu depinde de uniformă pentru a-și construi o carieră stabilă și profitabilă.

„Nu mai vine salariul pe 14?”

În ultimele zile, acesta a atras atenția cu o postare ironică pe Facebook, în care apare strângând sticle pentru SGR, alături de mesajul:

„Nu mai vine salariul pe 14? Nu-i bai!”.

Foto: Facebook

Fotografia a fost interpretată de mulți ca o glumă la adresa celor care l-au acuzat că, odată plecat din Poliție, ar fi rămas fără venituri. Postarea a stârnit reacții imediate, iar Godină a revenit cu un mesaj amplu în care a explicat exact din ce trăiește și de ce nu este deloc afectat de lipsa salariului pe care-l primea în vechea funcţie. Fostul polițist a punctat direct criticile care i se aduc de ani de zile:

„Aceiași oameni care m-au tocat ani la rând acuzându-mă că sunt plătit de Soros, de partide, de propagandă, de Ursula etc mă întreabă acum pe ton acuzator din ce trăiesc. Vă mulțumesc pentru grija arătată, sunt foarte bine și voi fi mult mai bine.”

Din ce a ajuns să facă bani Marian Godină, după ce și-a dat demisia din Poliție

În continuare, Godină a enumerat toate activitățile din care își câștigă banii în prezent, iar lista arată că fostul agent și-a construit un portofoliu divers și profitabil. Acesta a dezvăluit că urmează să fie angajat ca director de marketing într-o firmă, un rol care îi oferă stabilitate financiară și marchează o schimbare importantă în cariera sa. Tot el a anunțat:

„În curând voi fi angajat în calitate de director de marketing al unei firme, pregătesc un nou turneu național de stand-up, pregătesc o nouă carte, am semnat deja câteva colaborări faine, am un canal de Patreon cu peste 1200 de abonați, Facebook-ul merge, o să postez mai des și pe canalul ăla video, o să fiu ambasador al unui brand foarte șmecher, sunt și președintele unei asociații.”

Pe lângă viitorul job în marketing, Godină pregătește un nou turneu de stand-up, domeniu în care a avut deja succes și care îi aduce atât notorietate, cât și venituri considerabile. Totodată, acesta lucrează și la o nouă carte, continuând linia editorială care l-a transformat într-un autor cu vânzări ridicate.

Un alt venit stabil vine din canalul său de Patreon, unde peste 1200 de abonați plătesc lunar pentru conținut exclusiv. Activitatea lui pe Facebook rămâne intensă, iar Godină promite că va posta mai des și pe canalul video, extinzându-și astfel prezența în mediul digital. În plus, rolul de președinte al unei asociații îi aduce vizibilitate și implicare în proiecte civice.

Toate aceste activități arată că Marian Godină nu doar că nu a fost afectat de plecarea din Poliție, ci și-a construit o carieră independentă mult mai variată și mai profitabilă.

CITEŞTE ŞI: Anunțul făcut de Marian Godină, după participarea la Survivor: ”Simt că pot face mai mult!”

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