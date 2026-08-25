Cât costă o merdenea cu margarină la Patiseria Amzei și cât costă un croissant cu unt, la Mița Biciclista

Războiul dintre Nea Mihai şi patronul de la Miţa Biciclista nu a apărut din senin, ci dintr-o situație banală care a explodat pe internet. Totul a început în Piața Amzei, acolo unde un clip de promovare pentru Mița Biciclista a făcut o comparație directă între două produse aparent simple: croissantul cu unt, prezentat ca un produs premium, și merdenea tradițională de la Nea Mihai, patiserie cunoscută de ani de zile pentru rețeta ei constantă, ieftină și accesibilă.

În clip, autorul a lansat o frază care a aprins spiritele: dacă ai mâncat toată viața margarină, nu ai cum să știi cum este untul. Mulți au perceput mesajul ca fiind superior, arogant și jignitor la adresa gusturilor obișnuite ale bucureștenilor. De aici, discuția a scăpat de sub control.

Merdeneaua de la Patiseria Amzei vs. croissantul cu unt de la Mița Biciclista

Merdeneaua de la Nea Mihai costă aproximativ 8 lei, un preț care a rămas stabil și care a făcut ca patiseria să fie văzută ca un loc pentru toată lumea.

În schimb, croissantele de la Mița Biciclista pornesc de la 16 lei și ajung până la 26 de lei, în funcție de sortiment, poziționându-se clar în zona produselor scumpe, cu ingrediente premium și branding modern.

Diferența de preț a devenit rapid un simbol al întregului scandal: nu mai era doar despre unt versus margarină, ci despre două lumi culinare și sociale care se ciocnesc în mijlocul Bucureștiului. Clipul a fost șters, iar autorul și-a cerut scuze, însă momentul viral deja se produsese. Internetul s-a mobilizat într-un mod neașteptat, iar la Patiseria Amzei s-au format cozi uriașe. Oamenii au stat chiar și peste o oră pentru o merdenea de 8 lei, transformând produsul într-un fel de manifest al tradiției, al gusturilor simple și al ideii că nu trebuie să fii ridiculizat pentru că alegi ceva accesibil.

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