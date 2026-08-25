Prințul Marco de la Insula iubirii a ”dat-o de gard”. Gafă de zile mari: ”Pentru cei care găsește o asemănare între mine și Răzvan”

Prințul Marco, într-o postare pe Instagram: Sursa foto: capturi Instagram
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Sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii” vine cu povești noi de iubire, dar și cu situații care promit să stârnească numeroase controverse. Primul cuplu anunțat oficial este format din Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă. Cei doi vin din Italia și au în spate o relație de zece ani, dintre care trei ani de căsnicie.

Prințul Marco Dăscăliuc are 33 de ani, în timp ce Bianca Ghiurcă are 27 de ani. Cei doi s-au cunoscut în Italia, acolo unde și-au construit împreună viața și au pus bazele unei afaceri. În prezent, cei doi sunt antreprenori și dețin un local.

Povestea lor de dragoste a început în urmă cu un deceniu, iar relația a trecut deja prin numeroase etape. Sunt căsătoriți de trei ani și formează unul dintre cele mai longevive cupluri care intră în acest sezon în competiția iubirii. Potrivit prezentării oficiale, gelozia este unul dintre motivele pentru care au decis să participe la „Insula Iubirii”. Bianca își dorește să știe tot ce se întâmplă, în timp ce Marco consideră că într-o relație trebuie să existe libertate și, mai ales, încredere.

Prințul Marco, primele cuvinte despre asemănarea cu Răzvan

După ce ar fi primit mai multe mesaje despre asemănarea izbitoare dintre el și Răzvan Manea, Prințul Marco a făcut o declarație publică pe pagina lui de Instagram. Deși recunoaște că ar putea semăna fizic cu fostul concurent al Insulei, acesta și-a asigurat urmăritorii că e singurul element pe care cei doi l-ar putea avea în comun. Totodată, a făcut o gafă de zile mari, arătând că limba română nu este chiar un atuu:

„Pentru toți cei care găsește (n.r. găsesc) o asemănare între mine și Răzvan Grosu, voiam să vă zic pur și simplu că nu poți controla fizicul. Cum te naști, așa rămâi. Deci dacă fizic poate vedeți voi o asemănare între mine și acel băiat e ok, nu mă deranjează, dar caracterul este ceva ce poți controla în viață și nu am nimic în comun cu acest băiat, cu toate că cineva pe această insulă a avut foarte multe în comun. Așa că urmăriți sezonul și veți vedea cine s-a semănat mai mult cu cine.”

Ba mai mult, Prințul Marco a avut grijă să le dea și un indiciu urmăritorilor săi, spunându-le că pe Insulă s-ar fi aflat cineva foarte asemănător fostului concurent.

Prințul Marco și Răzvan Manea: Sursa: Social Media

Ce se va întâmpla cu relația celor doi?

Marco și Bianca intră în emisiune după zece ani de relație și trei ani de căsnicie. Pentru ei, provocarea este una cu atât mai mare cu cât gelozia reprezintă deja un punct sensibil în relație.

El este Leu, ea este Gemeni, iar cei doi vor afla dacă sentimentele și promisiunile făcute înainte de plecarea în Thailanda vor rezista în fața tentațiilor. După 21 de zile petrecute separat, cei doi vor trebui să decidă dacă pleacă împreună din „Insula Iubirii” sau dacă experiența le va schimba definitiv relația.

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