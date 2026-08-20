De ce a demisionat Marian Godină din Poliția Română. Prima reacție a fostului concurent de la Survivor

După două decenii în slujba cetățenilor și a statului român, Marian Godină a demisionat din Poliția Română. Fostul concurent de la Survivor a vorbit public despre decizia de a reunța la uniformă.

Recent, Marian Godină a anunțat că a decis să demisioneze din Poliție. După 20 de ani petrecuți în slujba statului român și a cetățenilor, fostul concurent de la Survivor pune uniforma în cui și este pregătit pentru a începe noi proiecte profesionale.

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Într-un mesaj postat pe social media, Marian Godină a descris decizia de a demisiona din Poliție ca pe o hotărâre cât se poate de asumată și sigură. Pe lângă asta, el a explicat că venirea pe lume a fetiței sale a contribuit major în luarea acestei hotărâri. Dacă în trecut „vâna” misiunile pline de adrenalină, în ultimii 2 ani a început să prefere liniștea și să evite expunerea în fața unor situații periculoase sau tensionate.

”Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine”, a scris Marian Godină pe rețeaua socială.

Privind în viitor, plecarea din Poliția a lui Marian Godină a venit într-un moment în care acesta a constatat că poate activa cu succes și în alte domenii. Expunerea sa pe social media în calitate de creator de conținut, dar experiența din cadrul emisiunii Survivor, au fost, fără îndoială, o rampă de lansare în afara ariei sale profesionale inițiale. Acesta a mărturisit că va începe un nou drum profesional, urmând să se dedice pasiunii sale pentru scris și viitoarelor proiecte din mediul online.

”Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber. A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani. Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a scris fostul polițist pe Facebook.

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