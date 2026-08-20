Moartea actriței Hayden Panettiere, în vârstă de 36 de ani, este analizată în continuare de autorități, care încearcă să stabilească circumstanțele exacte în care aceasta a murit.

Potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine citate de TMZ, anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca în acest caz să existe o conduită criminală.

Informația apare la scurt timp după ce polițiștii au mers la locuința familiei lui Brian Hickerson, iubitul actriței, pentru un „control de rutină”. Vizita a atras atenția în contextul morții lui Panettiere, însă autoritățile au precizat că această intervenție nu a fost legată de ancheta privind decesul.

Poliția verifică circumstanțele morții

Potrivit sursei, anchetatorii desfășoară o investigație privind moartea actriței pentru a stabili dacă există elemente care ar putea indica o faptă penală. Sursele citate de publicație susțin că poliția nu consideră cazul închis și verifică toate posibilitățile. Până în prezent, însă, nu există o acuzație oficială de omor și nu a fost anunțat vreun suspect.

Associated Press relatează că autopsia nu a evidențiat semne de traumă, iar cauza oficială a morții nu fusese încă stabilită. Rezultatele analizelor toxicologice erau, de asemenea, așteptate.

Brian Hickerson, cu care Hayden Panettiere a avut o relație tumultuoasă, se afla în apartamentul actriței în momentul morții acesteia, potrivit Associated Press. Cei doi au avut o relație cu întreruperi timp de mai mulți ani.

Hickerson a fost condamnat în trecut pentru agresarea actriței, iar relația dintre cei doi a fost în repetate rânduri în atenția presei. Totuși, aceste antecedente nu reprezintă, în sine, o dovadă că acesta ar avea vreo legătură cu moartea actriței.

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