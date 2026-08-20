Au trecut cinci luni de când Andreea Anița s-a stins din viață, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Tânăra avea doar 17 ani și reușise să impresioneze o țară întreagă prin puterea cu care a înfruntat problemele de sănătate. Recent, mama ei a publicat un mesaj emoționant în memoria fiicei sale.

Andreea Anița a devenit cunoscută în întreaga țară după ce povestea luptei sale pentru viață a mobilizat oameni din România și din străinătate. Familia și cei care i-au fost alături au făcut eforturi pentru a strânge banii necesari tratamentului, suma depășind două milioane de dolari. Din păcate, în luna martie, tânăra s-a stins din viață. Moartea ei a lăsat în urmă o familie îndurerată și numeroși oameni care i-au urmărit povestea.

La cinci luni de la dispariția fiicei sale, mama Andreei a publicat pe Facebook un mesaj în care vorbește despre dorul care nu trece și despre amintirile pe care le păstrează cu ea.

„Atât de dragă, atât de dulce, atât de fină… Erai tu, floarea mea. Aici pârgăiesc lanurile de floarea-soarelui, Andreea! Locurile în care pășeai ca pe pământ sacru, binecuvântat! Acum ești tot viață, dar una eternă, lipsită de griji, durere și chin! Acum zbori printre flori, în grădina lui Dumnezeu, copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai. Te iubim nespus!”

Andreea Anița urma să ajungă în America pentru tratament

În ultimele luni de viață, Andreea a continuat să lupte pentru șansa la un tratament în Statele Unite. La începutul anului 2026, starea ei de sănătate s-a agravat după ce s-a confruntat cu o infecție la plămâni. În urma tratamentului pe care îl urma, tânăra avea probleme respiratorii și avea nevoie de oxigen. Din spital, Andreea le-a transmis celor care o susțineau că fusese acceptată pentru tratament în America și că etapele administrative necesare fuseseră finalizate.

„Am ajuns internată aici deoarece, în urma ultimei cure de chimioterapie, plămânii mei sunt inflamați. În prezent primesc tratament cu antibiotice și am nevoie de oxigen. Îmi este greu să respir singură”, scria Andreea în ultima sa postare.

Tânăra le mărturisea atunci celor care îi erau alături că spera să poată anunța cât mai curând că pleacă în Statele Unite pentru tratament. Din păcate, planurile ei nu au mai putut fi duse la bun sfârșit. Andreea Anița s-a stins din viață în luna martie, la doar 17 ani, după o luptă grea cu boala.

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