Ghinion teribil pentru un elev la Bacalaureat! A fost eliminat de la examen după ce a primit un mesaj RO-ALERT

Ghinion teribil pentru un elev la Bacalaureat! A fost eliminat de la examen după ce a primit un mesaj RO-ALERT
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Un incident neobișnuit a avut loc joi, în timpul examenului de Bacalaureat, într-un liceu din Valea Jiului, județul Hunedoara. Un candidat care susținea proba de evaluare a competențelor într-o limbă străină a fost eliminat din examen după ce telefonul mobil pe care îl avea asupra sa a început să sune în sala de examinare.

Potrivit informațiilor disponibile, dispozitivul ar fi emis o alertă în urma unui mesaj RO-ALERT transmis de autorități în județul Hunedoara, în contextul unei avertizări privind fenomene meteorologice periculoase. Chiar dacă sunetul telefonului ar fi fost provocat de o alertă automată, prezența aparatului asupra candidatului în sala de examen a dus la aplicarea regulamentului.

A fost eliminat de la examen după ce a primit un mesaj RO-ALERT

Elevul nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat, măsura fiind una dintre consecințele prevăzute în cazul candidaților care încalcă regulile privind obiectele interzise în timpul probelor.

Incidentul este unul neobișnuit, mai ales că alerta transmisă prin sistemul RO-ALERT a fost generată automat pe telefon. Cu toate acestea, regulile examenului nu fac diferență în funcție de motivul pentru care dispozitivul se află în sala de examinare sau de modul în care acesta ajunge să emită sunete.

Înaintea începerii probelor, candidații sunt informați cu privire la obiectele pe care nu au voie să le aibă asupra lor. Printre acestea se numără telefoanele mobile și alte dispozitive electronice care pot permite comunicarea sau accesarea unor informații. Aparatele trebuie lăsate în spațiile special stabilite de unitatea de învățământ, înainte de intrarea în sala de examen.

Regulile sunt aplicate inclusiv în cazul probelor de evaluare a competențelor, chiar dacă acestea se desfășoară diferit față de probele scrise. În cadrul examenului de limba străină, candidații nu primesc note propriu-zise, ci calificative care reflectă nivelul competențelor demonstrate. Prezența la această etapă este însă obligatorie pentru continuarea examenului.

Un candidat care nu participă la evaluarea competențelor nu poate merge mai departe la probele scrise, astfel că orice incident care duce la eliminarea din examen poate avea consecințe importante asupra parcursului său la Bacalaureat.

Pentru elevul din Valea Jiului, situația înseamnă că participarea la examen este întreruptă, iar acesta va trebui să aștepte până când va putea reveni într-o sesiune viitoare. Conform regulilor aplicate în astfel de situații, eliminarea atrage și interdicția de a susține examenul în următoarele două sesiuni.

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