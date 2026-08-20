„Dor de Dichiseanu”, o seară de muzică și emoție la București

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” va deveni, pentru o seară, locul unde magia regretatului actor Ion Dichiseanu va prinde viață.

În 13 octombrie 2026, de la ora 19:00, Asociația Culturală Teatralis, în colaborare cu Teatrul „Ion Dacian” și în parteneriat cu TVR, va aduce împreună artiști îndrăgiți ai României într-un spectacol-eveniment: Paul Surugiu – FUEGO, Simona Florescu, Marcel Pavel, Ștefan Doniga, Diana Jipa, Alexandra Coman și Anastasia Artene, nepoata maestrului. Alături de ei, Orchestra Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie, și invitați surpriză din lumea teatrului și filmului promit o seară încărcată de momente artistice de excepție.

Gazda serii este Ioana Dichiseanu, însăși fiica marelui artist, care ne va împărtăși amintiri personale și trăiri autentice, transformând concertul într-o adevărată călătorie în timp. Repertoriul reunește melodiile care l-au consacrat pe Ion Dichiseanu, completate de evocări și surprize muzicale pregătite special pentru această noapte de sărbătoare.

„Dor de Dichiseanu” este mai mult decât un concert – este o întâlnire cu farmecul unei epoci fascinante și cu moștenirea culturală a unui artist care a marcat generații întregi. Fiecare acord, fiecare poveste și fiecare dintre aplauze sunt dedicate celui care a rămas pentru totdeauna un reper pe scena românească.

Împreună sărbătorim viața, talentul și bucuria pe care Ion Dichiseanu le-a dăruit publicului! Biletele sunt disponibile exclusiv prin rețelele partenere, Iabilet.ro

și Tickestore.ro.