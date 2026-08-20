Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”

Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”
Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”
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Marilu Dobrescu a fost la un pas să cheme ambulanța, după ce o situație aparent banală i-a dat complet planurile peste cap. Influencerița a povestit că s-a simțit brusc rău, iar starea ei s-a agravat suficient de mult încât a luat în calcul să ceară ajutor medical.

Totul s-a întâmplat în timpul perioadei petrecute de Marilu în România, unde revenise alături de iubitul ei, Tom Healy. Cei doi au călătorit prin țară și au petrecut timp cu familia influenceriței, însă vacanța a venit și cu un episod neplăcut.

Marilu Dobrescu, la un pas să cheme ambulanța!

Influencerița a povestit că are o alergie la animale și că reacțiile pot apărea după un contact foarte apropiat. De această dată, simptomele au fost atât de neplăcute încât Marilu s-a temut că situația ar putea deveni mai serioasă. Roșcata a spus că s-a simțit foarte rău și că a vrut să cheme ambulanța.

„Uneori dacă mă linge un animal pe față, am alergie de nu mai știu de mine care trece în câteva ore. În general, mă feresc să fiu bot în bot cu ele, că realmente nu știu când mă apucă, cert e încep să simt că am „nisip” în ochi, mi se umflă fața, lăcrimez și tot așa. E foarte nasol. De data asta, credeam că o să chem ambulanța, mă simțeam rău”, a scris Marilu Dobrescu, pe Instagram.

Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”

Marilu Dobrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Fanii s-au speriat: „O să chem ambulanța”

Marilu a explicat că, de regulă, ia medicamente împotriva alergiei și că simptomele trec după câteva ore. Episodul respectiv a fost însă suficient de puternic încât să o facă să se gândească la intervenția medicilor.

Influencerița l-a adus pe iubitul australian în România

În aceeași perioadă, Marilu a profitat de revenirea în țară pentru a-i arăta lui Tom Healy locuri importante din trecutul ei. Cei doi au mers inclusiv la casa în care influencerița a locuit până la vârsta de 12 ani. Vizita i-a readus în față amintiri din copilărie. Marilu a povestit că în locuință se aflau încă obiecte pe care le păstrase de atunci.

„Totul a rămas blocat în timp de atunci. Tot ce nu am luat cu mine în Australia e în cutii în camera copilăriei mele de unde v-am făcut tur acum două luni. Magneții puși pe frigider de mine la 10 ani sunt exact în același loc ca atunci”, a scris Marilu Dobrescu.

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