Prințul Harry și Meghan Markle se întorc în Marea Britanie! Decizia care schimbă totul, după 6 ani în California

Prințul Harry și Meghan Markle se întorc în Marea Britanie! Decizia care schimbă totul, după 6 ani în California
sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul Harry și Meghan Markle pregătesc o schimbare importantă în viața familiei lor. După aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite, ducele și ducesa de Sussex ar urma să revină în Marea Britanie pentru o perioadă mai lungă. Mutarea ar urma să aibă loc la finalul acestei luni, iar cei doi copii ai cuplului sunt așteptați să înceapă școala în Regatul Unit din luna septembrie.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, decizia a ajuns deja la Palatul Buckingham, iar regele Charles ar fi fost informat în urmă cu câteva zile. Revenirea familiei în Marea Britanie ar reprezenta o schimbare majoră față de viața pe care Harry și Meghan au dus-o în ultimii ani în California, unde s-au stabilit după retragerea din rolurile de membri activi ai familiei regale.

Prințul Harry și Meghan Markle se întorc în Marea Britanie!

În ciuda întoarcerii pe teritoriul britanic, nu sunt anunțate modificări în ceea ce privește statutul oficial al celor doi. Harry și Meghan vor continua să aibă statut de persoane private și nu este vorba despre o revenire la îndatoririle regale pe care le-au abandonat în urmă cu mai mulți ani.

Familia Sussex ar urma să locuiască într-o proprietate care nu aparține familiei regale. Alegerea unei reședințe private le-ar permite celor doi să își continue proiectele profesionale și activitățile comerciale, în timp ce copiii lor ar putea avea parte de o perioadă mai stabilă în Marea Britanie.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale mutării este legat de educația copiilor. Archie și Lilibet ar urma să înceapă școala în Regatul Unit începând din septembrie. Astfel, revenirea în țară nu ar fi una temporară, limitată la câteva vizite, ci ar presupune o perioadă de ședere suficient de lungă încât familia să își organizeze viața în jurul noului program școlar.

Informația vine la scurt timp după o vizită importantă a familiei Sussex în Marea Britanie. Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii s-au aflat recent în țară și au avut ocazia să se întâlnească cu regele Charles. Întâlnirea a avut o semnificație aparte, având în vedere că relațiile dintre membrii familiei regale au fost marcate în ultimii ani de numeroase tensiuni și distanțări.

Harry și Meghan nu mai fuseseră împreună în Marea Britanie din 2022, când au revenit pentru evenimentele organizate după moartea reginei Elisabeta a II-a. De atunci, aparițiile lor pe teritoriul britanic au fost rare și, de cele mai multe ori, au avut loc separat sau în contexte punctuale.

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