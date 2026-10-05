O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!

O navă comercială ar fi fost lovită de o dronă luni, în largul Mării Negre, în apropierea platformei petroliere Pescăruș, operată de Petrom. Potrivit informațiilor apărute pe surse, incidentul s-ar fi produs la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc. Până la acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial circumstanțele exacte ale evenimentului și nici amploarea eventualelor pagube.
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș
Primele informații indică faptul că la bordul navei ar fi izbucnit un incendiu după impact. Este vorba despre nava ROYAD MAMMADOV, operată de o companie turcească și aflată sub pavilionul statului Saint Kitts și Nevis. Potrivit datelor apărute până acum, comandantul navei ar fi fost rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dați dispăruți.
Inițial s-a aflat că echipajul ar fi părăsit nava și s-ar afla în bărcile de salvare din apropiere, însă operațiunea de căutare și verificare este încă în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact situația persoanelor aflate la bord.
În urma semnalării incidentului, mai multe ambarcațiuni românești au fost trimise în zonă pentru a evalua situația și pentru a acorda asistență. Printre acestea se află nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă a Gărzii de Coastă, mobilizate pentru intervenția din larg.
Este alertă în Marea Neagră
Conform informațiilor apărute pe surse, vasul ar fi plecat din portul Izmail, din Ucraina, pe 18 septembrie, având ca destinație Ravenna, în Italia. Incidentul s-ar fi produs în timpul traversării Mării Negre, în apropierea zonei unde este amplasată platforma Pescăruș.
ARSVOM a confirmat desfășurarea unei misiuni de salvare în zona platformelor marine. Potrivit unui comunicat al instituției, luni, la ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția pentru nava ROYAD MAMMADOV.
„Luni 05.10.2026, ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor”.
La ora 10:39, nava SAR APOLLO a plecat spre zona indicată de MRCC, iar la ora 10:45, nava SAR ARES s-a îndreptat către sectorul sudic al platformelor marine.
„Misiune în desfăşurare, revenim cu amănunte”, a transmis ARSVOM.
Operațiunile de salvare și verificare continuă, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească natura exactă a incidentului. Deocamdată, nu a fost confirmat oficial dacă nava a suferit avarii majore și nici dacă platforma petrolieră aflată în apropiere a fost afectată. Totodată, cauzele care au dus la producerea incidentului sunt în curs de investigare.
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