O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!

O navă comercială ar fi fost lovită de o dronă luni, în largul Mării Negre, în apropierea platformei petroliere Pescăruș, operată de Petrom. Potrivit informațiilor apărute pe surse, incidentul s-ar fi produs la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc. Până la acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial circumstanțele exacte ale evenimentului și nici amploarea eventualelor pagube.

O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș

Primele informații indică faptul că la bordul navei ar fi izbucnit un incendiu după impact. Este vorba despre nava ROYAD MAMMADOV, operată de o companie turcească și aflată sub pavilionul statului Saint Kitts și Nevis. Potrivit datelor apărute până acum, comandantul navei ar fi fost rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dați dispăruți.