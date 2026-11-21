Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii se apropie de deznodământ, iar tensiunile acumulate pe parcursul experienței din Thailanda ies acum la suprafață. După săptămâni întregi în care concurenții au fost puși în fața unor situații neașteptate, au trecut prin momente dificile și au descoperit laturi necunoscute ale partenerilor lor, urmează confruntările care pot schimba definitiv destinele relațiilor. Înainte ca participanții să se revadă cu persoanele alături de care au venit în emisiune, aceștia trebuie să dea ochii cu ispitele care au avut un rol important în parcursul partenerilor lor.

Una dintre întâlnirile care se anunță extrem de tensionate este cea dintre Bianca Ghiurcă și Gabriella, femeia cu care soțul concurentei, Marco, a depășit limitele relației lor. După ce a urmărit imaginile în care partenerul său apare în ipostaze intime alături de ispită, Bianca a ajuns într-un punct extrem de dificil din punct de vedere emoțional. Descoperirile făcute pe parcursul emisiunii au zdruncinat serios încrederea pe care o avea în bărbatul alături de care și-a construit viața timp de un deceniu.

Bianca și Gabriella, moment tensionat la Insula Iubirii

Deși Marco este cel care a încălcat promisiunile făcute în relație și a ales să se apropie de Gabriella, întreaga situație a provocat o reacție puternică din partea Biancăi. Concurenta a resimțit profund imaginile văzute la bonfire, iar dezamăgirea acumulată s-a transformat în furie. În loc să privească exclusiv comportamentul soțului său, Bianca a ajuns să își îndrepte o mare parte din nemulțumire către femeia care a participat la această apropiere.

În ciuda celor întâmplate, sentimentele Biancăi pentru Marco nu au dispărut. Concurenta continuă să îl privească drept o persoană esențială în existența sa și îi este greu să accepte posibilitatea unui viitor în care cei doi să nu mai fie împreună. Această contradicție între iubirea pe care încă i-o poartă și dezamăgirea provocată de comportamentul lui a făcut ca reacțiile sale să fie cu atât mai intense.

În timpul discuției cu Gabriella, Bianca nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a povestit cu lacrimi în ochi despre relația de zece ani pe care o are cu Marco. Vizibil afectată de tot ceea ce s-a întâmplat în Thailanda, concurenta a mărturisit că încă îl iubește enorm pe soțul ei și că nu își poate imagina viața fără el.

Gabriella: Eu nu am înțeles niciodată bărbații, sincer. Bianca: Și eu îl iubesc. Pentru mine e toată viața mea! Eu nu pot să îmi văd un viitor fără el și sunt sinceră. G: Cred că el știe de aia face așa. B: În 10 ani de zile, cred că ți-a spus și el, nu mi-a greșit cu absolut nimic. Deci dacă a stat 10 ani cu mine și mă iubește cum mă iubește și acum. G: Nu înțeleg cum a ajuns să stea cu mine. B: Păi eu știam că tu ești prototipul lui, de aia te-am ales eu că el nu a avut curajul să te aleagă, la prima alegere. Pentru că știa că mă va deranja pe mine, a vrut să o aleagă pe Andrușca. Și m-a întrebat pe cine să aleg? Și eu am zis nr. 4 și tu erai a patra pe rând.

Ce i-a mărturisit Gabriella despre Marco

Confruntarea dintre Bianca Ghiurcă și Gabriella Barbu a scos la iveală noi detalii despre relația dintre brunetă și Prințul Marco. Ispita a lăsat de înțeles că sentimentele dintre ea și concurent sunt reciproce și că acesta i-ar fi mărturisit că s-a îndrăgostit de ea. Mai mult, Gabriella a dezvăluit că declarația ar fi fost făcută în timpul întâlnirii de 24 de ore, după ce au avut un moment intim.

„Când ne-am culcat, mi-a spus < >”, a spus Gabriella.

„Da, și ți-a spus cu vorbele lui < >?”, a întrebat Bianca Ghiurcă.

„Da”, a răspuns Gabriella.

Bianca Ghiurcă nu a părut însă convinsă de povestea ispitei și a ținut să facă o distincție între sentimentele pe care soțul ei le-ar avea pentru cele două femei. În opinia sa, Marco este doar atras de Gabriella, în timp ce pe ea o iubește, iar cele două tipuri de relații nu pot fi puse pe același plan. Totodată, soția concurentului a pus sub semnul întrebării cât de autentice pot fi asemenea sentimente după numai 21 de zile de interacțiune.

„Tu ai ieșit îmbrăcată cum erai, că nu prea erai îmbrăcată. Dacă nu aveai intenția să faci absolut nimic și nu îți doreai să faci lucrul ăsta, nu o făceai (…) Jocul a început de la amândoi (…) Nu poți să zici că n-ai făcut nimic, când erai în poala lui”, a mai afirmat Bianca.

La final cele două s-au luat în brațe, spre surprinderea tuturor, chiar și a lui Radu care a mărturisit că nu se aștepta la un astfel de gest și la felul în care a decurs discuția între ele. Gabriella i-a adresat Biancăi cuvinte frumoase și amândouă au spus că nu ar exclude o altă întâlnire, chiar și în afara emisiunii.

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