Decizia Biancăi de a-și ierta soțul, după ce Marco a întreținut relații intime cu ispita Gabriela în timpul participării la Insula Iubirii, a stârnit numeroase reacții în mediul online. Deși mulți dintre cei care au urmărit parcursul celor doi în emisiune au criticat-o pe tânără pentru alegerea făcută, există și persoane care au decis să îi ia apărarea. Printre acestea se numără și Armina, soția lui Marcel, care a transmis un mesaj public în care a explicat de ce consideră că Bianca nu ar trebui judecată pentru hotărârea sa.

Armina știe foarte bine ce înseamnă experiența Insula Iubirii, întrucât a participat la emisiune alături de soțul ei, Marcel. Cei doi au ajuns în Thailanda pentru a-și testa relația, însă experiența lor s-a încheiat mai devreme decât era prevăzut. Armina nu s-a integrat în atmosfera din emisiune, astfel că ea și Marcel au părăsit show-ul înainte de final. Chiar dacă nu au parcurs întreaga experiență, cei doi au avut ocazia să vadă îndeaproape presiunea la care sunt supuse cuplurile și cât de complicate pot deveni lucrurile atunci când relațiile sunt puse la încercare.

Armina i-a luat apărarea Biancăi

Tocmai din această perspectivă, Armina pare să privească diferit situația în care se află Bianca. După ce Marco s-a apropiat de ispita Gabriela și a ajuns să întrețină relații intime cu aceasta, Bianca a fost pusă în fața unei decizii dificile. Deși imaginile și momentele petrecute de soțul ei alături de ispită au fost urmărite de o țară întreagă, tânăra a ales să îi mai ofere o șansă și să încerce să își salveze căsnicia.

Soția lui Marcel a distribuit un mesaj amplu, în care a subliniat că oamenii din exterior nu cunosc întreaga poveste a unui cuplu și nici toate experiențele prin care au trecut cei doi parteneri de-a lungul anilor. În opinia sa, o relație de zece ani nu poate fi redusă la câteva momente surprinse într-o emisiune televizată. În spatele unei astfel de relații există amintiri, momente frumoase, sacrificii, planuri comune și sentimente construite în timp, lucruri pe care publicul nu are cum să le cunoască în totalitate.

Armina consideră că faptul că Bianca încă îl iubește pe Marco și a decis să îi mai acorde o șansă nu ar trebui interpretat drept un semn de slăbiciune. Dimpotrivă, alegerea de a ierta poate presupune mult curaj, mai ales atunci când persoana respectivă a fost rănită și trebuie să găsească puterea de a merge mai departe după o asemenea experiență. În același timp, iertarea nu înseamnă automat că ceea ce s-a întâmplat este acceptabil sau că partenerul care a greșit nu trebuie să își asume responsabilitatea.

„Vreau să spun câteva lucruri și despre Bianca Prințesa, pentru că văd foarte multe persoane care o judecă pentru decizia de a se împăca cu soțul ei. Oameni buni, vorbim despre doi oameni care au împreună 10 ani de relație! Zece ani de amintiri, de iubire, de momente frumoase și grele, de sacrificii, de planuri și de sentimente construite în timp. Nu poți șterge sau arunca la gunoi un deceniu din viața ta pentru o greșeală, oricât de mult ar durea. Bianca îl iubește pe Marco, iar faptul că a ales să îi mai dea o șansă nu înseamnă că este slabă, că nu are demnitate sau că nu se respectă. Din contră, uneori este nevoie de foarte mult curaj să ierți, să lași orgoliul deoparte și să încerci să reconstruiești ceva în care încă mai crezi. Ea știe ce simte, știe ce a trăit alături de el și numai ea știe ce se întâmplă cu adevărat în sufletul și în căsnicia lor. Dacă a ales să își ierte soțul, este alegerea ei și cred că merită respectată, nu condamnată. Iar dacă tot vorbim despre infidelitate, să fim sinceri: există foarte multe relații în care se întâmplă astfel de lucruri, doar că nu toate ies la iveală. Nu știm niciodată ce se ascunde în spatele ușilor închise. Nu toate poveștile de iubire sunt perfecte. Unele trec prin dezamăgiri, greșeli, lacrimi și încercări. Dar uneori iubirea înseamnă și să încerci să repari ceea ce s-a rupt, dacă amândoi își mai doresc asta. Bianca, nimeni nu are dreptul să decidă în locul tău ce să faci cu iubirea, căsnicia și viitorul tău. Important este să fii fericită, iubită și respectată! Nu judecați o femeie pentru că a ales să ierte. Nu cunoașteți toată povestea ei și nici cât suflet a pus în acea relație. Până la urmă, noi vedem câteva momente la televizor, dar ei au trăit 10 ani împreună. ❤️”, a transmis Armina.

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