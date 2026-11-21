Sezonul emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de sfârșit, iar telespectatorii se pregătesc pentru ultimele confruntări dintre concurenți. După o experiență intensă în Thailanda, marcată de tentații, momente controversate, apropieri neașteptate și relații puse la încercare, participanții vor ajunge în fața celor mai importante decizii. Finalul sezonului 10 se anunță unul urmărit cu interes, mai ales că Antena 1 a pregătit și o ediție specială care va continua povestea după încheierea competiției.

Postul de televiziune a stabilit deja datele la care vor fi difuzate ultimele ediții ale reality-show-ului prezentat de Radu Vâlcan. Marea finală este programată pentru sâmbătă, 28 noiembrie 2026, începând cu ora 20:00. Atunci, concurenții vor participa la ultima ceremonie a focului, momentul în care experiența din Thailanda ajunge la punctul culminant.

Pentru cuplurile care au acceptat provocarea emisiunii, finalul reprezintă ocazia de a vedea dacă relațiile lor au rezistat tentațiilor și situațiilor dificile din timpul filmărilor. După săptămâni petrecute separat, în compania ispitelor, partenerii vor trebui să decidă dacă mai există un viitor împreună sau dacă experiența de pe insulă a pus capăt poveștilor lor de iubire.

Programul ultimelor ediții din sezonul 10 „Insula Iubirii”

Până la difuzarea ultimului episod, Antena 1 a mai programat patru ediții ale emisiunii. Ritmul difuzării rămâne unul de două ediții pe săptămână, în serile de vineri și sâmbătă, iar telespectatorii vor putea urmări deznodământul poveștilor concurenților în două weekenduri consecutive.

Conform grilei de programe, emisiunea va putea fi urmărită la următoarele date:

Vineri, 20 noiembrie 2026 – de la ora 20:30;

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026 – de la ora 20:00;

Vineri, 27 noiembrie 2026 – de la ora 20:30;

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026 – de la ora 20:00, marea finală.

Așadar, finalul sezonului va fi difuzat în ultima zi de sâmbătă a lunii noiembrie. Ultimele ceremonii ale focului vor aduce în prim-plan deciziile concurenților și felul în care experiența din Thailanda le-a schimbat perspectivele asupra relațiilor.

Ce pregătește Antena 1 după finala „Insula Iubirii”

Chiar dacă sezonul 10 se încheie pe 28 noiembrie, Antena 1 nu pune punct poveștilor concurenților odată cu ultima ceremonie a focului. Postul de televiziune a inclus în program o ediție specială, intitulată „Temptation Island – Insula Iubirii – Reuniuni”.

Aceasta va fi difuzată vineri, 4 decembrie 2026, de la ora 20:30, la o săptămână după marea finală. Noul program reprezintă o continuare a experienței televizate și le va oferi telespectatorilor ocazia de a reveni asupra sezonului care a ținut publicul în fața televizoarelor.

Deocamdată, Antena 1 nu a făcut publice informații suplimentare despre desfășurarea ediției și nici despre participanții care vor lua parte la reuniune. În grila oficială sunt menționate, în acest moment, doar denumirea producției și intervalul orar în care va fi difuzată.

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