Un nou test de logică îi provoacă pe cei care își doresc să își verifice atenția și capacitatea de observare. La prima vedere, imaginea pare alcătuită exclusiv din cifra 8, însă undeva se ascunde un singur „intrus”, greu de identificat fără o analiză atentă.

Provocarea este simplă doar în aparență: participanții trebuie să privească atent imaginea și să descopere cifra care nu este 9. Exercițiul face parte din categoria testelor vizuale de logică, concepute pentru a pune la încercare concentrarea și atenția la detalii.

Test de perspicacitate

Testele de inteligență au fost create inițial pentru a identifica elevii care întâmpinau dificultăți de învățare în școli. În timp, acestea au evoluat și au început să fie utilizate în numeroase alte scopuri. Astăzi, ele pot lua forme diverse, de la ecuații matematice și șiruri de numere până la iluzii optice și provocări vizuale.

Exercițiul de față se încadrează în ultima categorie. Participanții trebuie să analizeze cu atenție imaginea și să descopere singura cifră diferită dintre numeroasele cifre 9 afișate.

Identificați singura cifră diferită de 9!

Sarcina nu este atât de ușoară pe cât pare. Imaginea este construită astfel încât să inducă în eroare privirea, iar identificarea elementului diferit necesită răbdare și concentrare.

Spre deosebire de alte teste similare, în acest caz nu există o limită de timp. Totuși, cei care acceptă provocarea își pot măsura rapiditatea observării comparându-și rezultatul cu cel al unui prieten sau al unui membru al familiei.

Pentru cei care nu au reușit să găsească cifra ascunsă, răspunsul este 8.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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