Dragă cititorule, CANCAN.RO te provoacă la un nou test de observație. Tot ce trebuie să faci este să găseşti cuvântul „LADY” în doar șase secunde. Un puzzle de cuvinte este format din litere dispuse aparent aleatoriu într-o grilă. Misiunea participanților este să identifice cuvântul ascuns, urmărind literele care îl formează pe orizontală, verticală sau diagonală.

În ultimii ani, astfel de provocări au devenit extrem de populare în mediul online. Pe lângă partea distractivă, ele contribuie la dezvoltarea vocabularului, a concentrării și a capacității de a observa tipare într-un timp foarte scurt.

Test IQ

Imaginea de mai sus prezintă o grilă de 7×7 alcătuită din litere aranjate aparent la întâmplare. În interiorul acesteia este ascuns cuvântul „LADY”, iar provocarea este să îl găsiți în doar șase secunde.

Cuvântul ascuns poate apărea în orice direcție: de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, de sus în jos, de jos în sus sau pe diagonală. Tocmai această libertate de poziționare face ca identificarea lui să fie mai dificilă la prima vedere.

Privește cu atenție fiecare rând și fiecare coloană. Soluția se află în grilă, însă nu este deloc ușor de observat din prima încercare.

Grăbește-te, timpul se scurge!

Identificați cuvântul „lady” în maximum 6 secunde!

Și… Timpul a expirat.

Dacă ai identificat cuvântul „LADY” în mai puțin de șase secunde, felcitări! Ai un spirit de observație excelent și o atenție deosebită la detalii.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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