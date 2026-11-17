CANCAN.RO vă provoacă la un test de inteligență! Deși este aparent simplu le poate da bătăi de cap celor care încearcă să îl rezolve fără să se grăbească. Provocarea presupune o ecuație formată din bețe de chibrit, care la prima vedere nu are nicio logică matematică. Mai exact, operația prezentată este 9 – 9 = 14, iar scopul este să obții un rezultat corect prin mutarea unui singur băț. Deși pare că este nevoie de mai multe modificări pentru a repara egalitatea, soluția este mult mai simplă decât ai putea crede.

Astfel de exerciții sunt apreciate de persoanele care vor să își pună mintea la contribuție și să își testeze atenția la detalii. Nu este suficient să cunoști regulile de bază ale matematicii, ci trebuie să privești fiecare cifră și semn cu atenție, pentru a descoperi unde poate fi făcută modificarea.

Uneori, răspunsul se află chiar în fața ochilor, însă obișnuința de a privi ecuația într-un anumit fel ne poate împiedica să identificăm rezolvarea.

Poți să rezolvi ecuația matematică dată?

Așa cum am precizat anterior, ecuația este 9-9=14, ceea ce este greșit și trebuit mutat un băț de chibrit pentru a avea o formă corectă. Nu te grăbi și ai răbdare pentru a face alegerea cea mai înțeleaptă.

Pentru a obține egalitatea corectă, trebuie să muți un băț din cifra 9 aflată în partea dreaptă a semnului minus. Acesta trebuie repoziționat astfel încât cifra să se transforme în 5, iar semnul minus să devină plus.

În urma acestei modificări, ecuația inițială se transformă în 9 + 5 = 14. De această dată, rezultatul este corect, iar provocarea poate fi considerată rezolvată.

Exercițiul demonstrează că unele probleme care par complicate pot avea soluții surprinzător de simple. Important este să nu te limitezi la prima variantă pe care o observi și să încerci să privești cifrele dintr-un unghi diferit. Pentru a-ți testa abilitățile, AICI găsești numeroase teste care să te provoace.

CITEȘTE ȘI: Test psihologic | Alege un ceas și îți vom spune cât de organizat ești!

Test de perspicacitate | În cel mult 19 secunde, găsiți toate cele 3 diferențe!