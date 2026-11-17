Familia lui Ionuț Anghel, băiețelul de patru ani care a murit în 2013, după ce a fost atacat de câini în București, trece printr-o nouă tragedie. Mama copilului și-a pierdut propria mamă și a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant de rămas-bun.

La 13 ani de la moartea lui Ionuț Anghel, cazul care a provocat un val de revoltă în România, familia acestuia este din nou în doliu. Bunica băiețelului, Mariana Lucia, s-a stins din viață în urmă cu câteva săptămâni.

Mesajul transmis de mama lui Ionuț Anghel

În mesajul publicat pe rețelele sociale, femeia a vorbit despre durerea pierderii mamei sale și despre amintirile pe care le va păstra pentru totdeauna.

„Astăzi îmi iau rămas-bun de la mama mea. Nu există cuvinte care să poată cuprinde durerea acestui moment. Mama va rămâne pentru totdeauna parte din mine, din sufletul meu și din tot ceea ce sunt. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru iubire, pentru toate amintirile și pentru fiecare clipă în care ai fost lângă mine. Drum lin spre lumină, mama mea dragă! Vei rămâne mereu în inima mea. Nu te voi uita niciodată. Odihnește-te în pace, Mariana Lucia. Te iubesc, mamă. Pentru totdeauna”, a transmis mama lui Ionuț Anghel.

Moartea lui Ionuț Anghel a emoționat o țară întreagă

Ionuț Anghel avea doar patru ani când și-a pierdut viața, pe 2 septembrie 2013, după ce a fost atacat de câini pe un teren privat din apropierea Parcului Tei, din București.

Băiețelul se afla împreună cu fratele său mai mare, în vârstă de șase ani. Cei doi au ajuns pe terenul respectiv, unde au fost atacați de mai mulți câini. Fratele mai mare a reușit să scape, însă Ionuț a suferit răni care i-au provocat moartea.

Cazul a stârnit reacții puternice în întreaga țară și a atras din nou atenția asupra problemei câinilor fără stăpân, precum și asupra responsabilității autorităților și a administratorilor de terenuri.

Au urmat anchete și procese, iar administratorul terenului pe care s-a produs atacul a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare.

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