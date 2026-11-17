Paul Nicolau, numele real al lui Pescobar, marele dealer de pește, produse derivate și experiențe culinare bazate pe fructe de mare, era un obișnuit al locurilor „de pierzanie” din București, cel puțin înaintea nunții cu partenera sa de viață, Lavinia. Evenimentul, care a presupus cununia civilă, religioasă, dar și botezul fiului celor doi, a fost unul fastuos, pe măsura posibilităților consistente ale lui Pescobar, un om cu mai mulți bani decât solzi pe peștii pe care îi vinde în cele 12 restaurante pe care le deține. Întrebarea era ce va face Pescobar după nuntă? Se va așeza cuminte la casa lui, sau va continua „escapadele” prin baruri? Imaginile obținute de CANCAN.RO rezolvă misterul.

Paul Nicolau (Pescobar) are 40 de ani, e un om de afaceri deja celebru în România și un pasionat de mașini de lux. Dar e și un familist convins, dacă e să ne luăm după nunta cu ștaif pe care și-a organizat-o împreună cu Lavinia, mireasa lui, luna aceasta, la un restaurant de lux din Tunari. Un inel de circa 20.000 de euro și o nuntă de milioane. Cam așa poate fi descris fericitul eveniment. Dar luna de miere pare să se fi încheiat după nici 10 zile, pentru că Pescobar a ieșit iar în Loft, cu tovarășii lui. A fost distracție mare. Din fericire nu a cumpărat și clubul, pentru că dacă ne uităm la ce postează pe contul lui de Instagram (barosan, cu 730k de followeri), Pescobar e pe achiziții imobiliare. Asta chiar dacă unele afaceri mai dau și greș. Dar la distracție Pescobar nu dă greș niciodată!

CANCAN.RO l-a mai văzut pe marele Pescobar prin cluburi, cu multe alte ocazii. De exemplu, în vară, prin august, când a sosit cu Rolls-Royce-ul său Ghost la Loft Mamaia. Pe cumințeală, pe tricou alb, regulamentar, Mister Lobster, cum e supranumit mai nou. Dar acum e în negru, sobru, asortat frumos cu mustața de Gen Z. Îi arată ceva unui prieten din club, probabil o grămadă de șampanie, spunându-i: „Într-acolo, oștenii mei!”.

Până la urmă, Pescobar (sau Lobsterul) n-a îndrăznit să se apropie de nimic apetisant din registrul feminin, dar măcar n-a ieșit roșul ca racul din club, refuzat sau amânat, cum mai pățesc unii domni prin Loft. Avem imagini clare în care nu face absolut nimic „alunecos”, așa cum poate foarte bine să vadă și doamna Lavinia. A fost cât se poate de cuminte! E un exemplar ce merită reținut, după ce l-a „capturat”. Avem deci premizele unei case de piatră, cum se spune după un eveniment așa fericit.

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