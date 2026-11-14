Asta da prietenie! Încă o colaborare între marii artiști Vali Vijelie și Nicu Paleru. Băieții au fost la filmări în parc

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Vali Vijelie și Nicu Paleru sunt prieteni buni de peste 30 de ani! CANCAN.RO i-a surprins la lucru, la filmarea unui nou videoclip. Băieții sunt amândoi la țol festiv, ținuta oficială de cântare, și niciunul nu pare să dorească să iasă în față. Ăsta e secretul unei prietenii durabile! Cei doi sunt însoțiți de echipa de producție, fiecare își știe rolul. Vali Vijelie și Nicu Paleru nu sunt nicidecum la prima colaborare artistică, ei au lansat multe melodii și videoclipuri împreună.

Nicu Paleru are 53 de ani, e născut la Pitești și e căsătorit cu Cristina Paleru. Cei doi au o fiică, Anais Nicole, cu care Nicu Paleru are o poveste fabuloasă. Ei bine, tati Nicu Paleru i-a salvat viața când fetița avea vreo doi anișori și urcase pe pervazul unei ferestre. Artistul a prins-o de mânuță chiar înainte să cadă și a povestit plin de emoție acest episod pentru CANCAN.RO, iar detaliile pot fi accesate AICI.

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Vali Vijelie, pe numele său real Valentin Rusu, are 56 de ani, e născut la București dar a copilărit la Giurgiu. E căsătorit cu Carmen și cu toate „scăpările”, își iubește soția ca-n prima zi! Vali Vijelie și Carmen au doi copii și recent i-am văzut frumoasa familie la un magazin de mobilă, cu fiica și „ginerele” – mai multe detalii AICI.

Vine un nou hit! Vali Vijelie și Nicu Paleru la filmări

Iată-i deci pe bunii prieteni Vali Vijelie și Nicu Paleru la filmări pentru un nou hit (la valoarea lor este practic garantat). Nu va mai trece mult și melodia va fi dată cu dedicație între fini, nași, socri și cumetri la miile de evenimente fericite din toamna asta, cum e obiceiul la români. Cei doi sunt îmbrăcați exact ca niște meseni la o nuntă românească, dar la final darul va fi la ei în buzunare, nu în plic în căsuța de carton. Cei doi câștigă bine din cântări și trăiesc la un nivel de bunăstare adecvat pentru priceperea lor în muzica de petrecere.

Cel mai interesant lucru este că de multe ori, ei fiind prieteni atât de buni, Vali Vijelie și Nicu Paleru cântă unul pentru călălalt, așa cum demonstrează unele înregistrări de pe Youtube, în care, fiind în vizită ori la unul ori la celălalt acasă, Vijelie și Paleru se delectează cu niște muzică de petrecere așa, între ei. Cel mai frumos lucru din lume! Practic, în loc să le fie lehamite de propria meserie când ajung acasă de la serviciu, cum fac atâția români, ei continuă să-și desfășoare munca. Ei au noroc că munca înseamnă de fapt cea mai mare pasiune a vieții lor și reprezintă întreaga lor existență: muzica.

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Familia Vijelie, descindere în magazinele de mobilă. Vali a ieșit la shopping cu soția, fiica lor și „ginerele”

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