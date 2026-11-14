David Popovici și iubita, prezenți la inaugurarea noii arene sportive în cadrul Allianz-Ţiriac Summer Arena

Sâmbătă, 14 noiembrie, are loc inaugurarea noii arene sportive din cadrul Allianz-Țiriac Summer Arena. La marele eveniment sunt prezenți și David Popovici alături de iubita sa. Omul de afaceri a investit 7,5 milioane de euro pentru facilitățile incluse.

Ion Țiriac mai marchează o reușită. El inaugurează noua arenă sportivă cu mare fast. Omul de afaceri și-a dorit să existe zone speciale dedicate înotului, scrimei și judo-ului. Suprafața construită este de 3877 metri pătrați, iar fostul sportiv a investit nici mai mult, nici mai puțin de 7,5 milioane de euro. La ceremonia festivă au fost invitate nume importante din România, precum Ana Maria Brânză, Camelia Potec și Alina Dumitru. De asemnea, și-a făcut apariția și campionul David Popovici, alături de partenera sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ion Țiriac inaugurează noua arenă din complexul de la Otopeni

Fostul sportiv și celebrul om de afaceri Ion Țiriac a făcut o investiție impresionantă pentru bazinul de înot, sala de scrimă și judo. În cadrul Allianz-Țiriac Summer Arena, bazinul are o lungime de 50 de metri, 10 culoare și o adâncime de 2 metri. Totodată, este dotat cu blocstarturi și sistemul oficial de cronometrare OMEGA.

Pe de altă parte, sala de scrimă are o suprafață de 128 de metri pătrați și are piste dedicate antrenamentelor pentru copii. Sala de judo este și ea senzațională. Are 400 de metri pătrați și este amenajată cu tatami. Investitorul estimează că în primul an 36.000 de sportivi vor beneficia de aceste facilități. O altă schimbare importantă care va avea loc este legată de denumirea patinoarului din proximitate, care se va intitula Allianz-Țiriac Winter Arena.

În ziua inaugurării, organizatorii au anunțat sesiuni gratuite de înot, scrimă și judo pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Cei mici se pot antrena deja de luni, 16 noiembrie, însă până atunci ceremonia este în centrul atenției.

David Popovici și iubita, prezenți la eveniment

Într-o ținută lejeră, dar clasică, David Popovici și-a făcut apariția la complex. El a fost surprins de CANCAN.RO alături de iubita sa care a optat pentru un outfit format dintr-o bluză simplă roșie, pantaloni albi, iar pentru o notă de eleganță o pereche de pantofi crem. Cei doi au interacționat cu invitații și au privit cu bucurie noul bazin de înot spectaculos.

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