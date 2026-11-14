BANC | Bulă și magazinul de cartier

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care merge la magazin fix înainte de închidere. Deznodământul este hilar.

Bulă ajunge la magazinul de cartier la 21:50, chiar înainte să închidă.

– Bună seara, pui aveți?

Plictisit și obosit, vânzătorul scoate din lada frigorific singurul pui, îl cântărește și îi spune:

– Domnule Bulă, 1.120 kg. Rămâne, da?

– Altul mai mare nu aveți?

Enervat, baga puiul în ladă și, neavând altul, scoate același pui. Îl pune pe cântar și spune:

– 1.650 kilograme are ăsta. E bine, da?

– Este perfect! Vă rog, îi vreau pe amândoi!

Ghidul de la castelul medieval din România

Într-un castel medieval din România, ghidul îi conduce pe turiști pe niște scări întortocheate coborând tot mai jos și mai jos. Undeva la capătul labirintului apare o ușă pe care scrie „Camera de tortură”. Intră cu toții; înăuntru o mulțime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi…

Turiștii întreabă: „Ale cui sunt rămășițele?”

Ghidul răspunde: „Legenda spune că aici și-au găsit sfârșitul turisic cei care n-au dat bacșiș ghidului…dar asta este doar o legendă…”

Alte bancuri amuzante

Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puştan de vreo nouă…zece ani. Săteanul întreabă stingher:

– Tatăl tău este acasă?

– Nu, tata și mama sunt plecați cu treburi în oraș.

– Dar fratele tău Gheorghe este acasă?

– Nu, este în oraș cu mama și tata!

Omul se leagănă de pe un picior pe altul, privind în gol şi neștiind ce să mai facă. Puștiul însă încearcă să-l ajute:

– Dacă doriți să împrumutați vreo unealtă…știu unde sunt toate și pot să vă ajut, nu-i bai!

Fermierul vădit jenat:

– Știi, e vorba despre fratele tău, Gheorghe… A lăsat-o însărcinată pe fiica mea, Mărioara!

– Daaaa, cred totuși că e mai bine să vorbiți cu tata, aici nu mă bag! Știu că încasează 500 pentru taur şi 100 pentru vier, dar nu știu cât o să vă ceară pentru Gheorghe.

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