BANC | Avea Bula o secretară nouă, bună de tot. După câteva zile de tatonare, își face curaj și o cheamă la el în birou

BANC | Avea Bula o secretară nouă, bună de tot. După câteva zile de tatonare, își face curaj și o cheamă la el în birou
Bancul care te va face să râzi în hohote
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Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc. Mereu reușește să ne aducă zâmbetul pe buze datorită situațiilor în care se află. Bancurile de mai jos vă vor face să râdeți încă de dimineață și să vă începeți ziua într-un mod cât mai plăcut. 

Avea Bula o secretară nouă, bună de tot. După câteva zile de tatonare, își face curaj și o cheamă la el în birou.
– Dacă-ți dau 100 de euro, îți dai bluza jos?
– Da, șefu’!
Ia secretara banii și pe loc își dă jos bluza. Văzând că are succes, Bulă plusează:
– Dar dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
– Sigur, șefu’!
Și imediat își dă fusta jos. Prinzând curaj, Bulă își încearcă norocul:
– Pentru 500 de euro, îți dai și bikinii jos?
Fără să-i mai răspundă, secretara ia banii și își dă bikinii jos. Atunci Bula, amețit de succes, îi pune marea întrebare:
– Și cât vrei pentru o partidă, aici, pe biroul meu?
– 100 de lei, șefu’, cât îmi dau toți colegii.

Alte bancuri amuzante

Bunica lui Bulă se duce la ședința cu părinții.
Diriginta îi spune:
– Mamaie, nepotul tău este corigent la trei materii, are numai note de 3 și 4.
– Vai de mine! Dar note de 10 nu are chiar deloc?
– Are 10 doar la purtare, fiindcă totuși Bulă este cel mai ascultător și cuminte elev din clasă.
– Păi, doamnă dirigintă, știu care este problema. Din ce a învățat de la mine, are 10, din ce îl învățați voi… e corigent!

Bulă, la braț cu o super tipă, intră într-unul dintre cele mai scumpe magazine de blănuri.
– Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care o aveți în vânzare.
Vânzătorul bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină extraordinară din blană de tigru siberian.
– Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă 10 de mii de euro – spune vânzătorul.
– Nici o problemă! Imediat vă scriu un cec.
– Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și nu putem confirma cec-ul la bancă, o să veniți luni să ridicați haina.
Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin.
Văzându-l, vânzătorul a izbucnit:
– Ar trebui să vă fie rușine să mai veniți pe aici! Contul dvs. este gol!
Bulă zâmbind, îi întinde 20 de euro și-i zice:
– Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase seri din viața mea.

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