Ei sunt marii câștigători Asia Express 2026. Echipa primește 30.000 de euro și un trofeu drept amintire

Finala Asia Express 2026 a avut loc miercuri seară, 11 noiembrie, la Antena 1, iar lupta pentru marele premiu a ajuns la ultimul act. După un sezon plin de provocări, desfășurat pe traseul spectaculos din Uzbekistan și China, doar două echipe au mai rămas în competiție: Gabi Torje și Alex Alexuc versus Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

UPDATE 24:00 – Momentul decisiv al sezonului 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” s-a încheiat cu victoria lui Gabi Torje și Alin Alexuc. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor, după o cursă de peste 10.000 de kilometri, și au intrat în posesia trofeului competiției.

Atât echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc, cât și cea alcătuită din Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de un moment spectaculos înaintea verdictului final, emoțiile fiind la cote maxime.

Ajunși pe acoperișul hotelului unde îi aștepta Irina Fodor, Gabi Torje a mărturisit:

„Nu pot să mă uit la tine oricum. Tremur tot! Prea tare primirea, atmosfera, tot! Putem să fim și ultimii, nu mai contează.”

După ce prezentatoarea le-a arătat simbolica „Perlă a Orientului”, Gabi a reacționat spontan: „Am văzut-o și de aproape!”

În momentul în care trofeul Asia Express a fost dezvăluit, fotbalistul a întrebat entuziasmat:

„Ăsta e al nostru, nu?”

Deși Irina Fodor a confirmat, Alin Alexuc a avut dificultăți în a realiza că victoria le aparține. Anunțul final a venit chiar din partea prezentatoarei:

„Perla Shanghai-ului este a voastră! Sunteți câștigătorii sezonului 9 Asia Express!”

Imediat după verdict, Gabi Torje a sărbătorit succesul într-un stil caracteristic:

„Hai, mă, că n-am alergat degeaba!”

„Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje. „Pentru mine, a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți”, declară Alin Alexuc. „Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express!”

Deşi Valerie Lungu şi Alex Gîlcă nu au fost desemnaţi câştigătorii acestui sezon, Irina Fodor le-a transmis un mesaj de încurajare:

„Dragii mei, dragostea voastră vă face învingători, chiar dacă trofeul Asia Express a ajuns la altă echipă!”, le-a transmis Irina Fodor.

Totuşi, cei doi au ales să vadă partea plină a paharului, declarând că, în ciuda înfrângerii, au trăit o experienţă de neuitat:

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică, și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, mărturisește Valerie. „Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că, dacă ai un om cu care ai venit, îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om. Practic, tu asta testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Bag mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit, pur și simplu, cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă… nu vreau acasă!”, a spus Valerie Lungu. „Aceste două luni, pentru mine, au fost ca o viață trăită de la tinerețe până la bătrânețe. Am trăit tot. Am avut tot felul de sentimente, urcușuri și coborâșuri”, a spus și Alex Gîlcă.

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UPDATE 23:30 – Pe măsură ce se apropie de punctul final, emoțiile concurenților ajung la cote maxime.

„Am pulsul 200, ești nebun!”, a mărturisit Gabi Torje, vizibil copleșit de tensiunea momentului.

Și pentru Alex, așteptarea părea aproape imposibil de gestionat.

„Ne auzeam bătăile inimii. Stăteam în liniște și priveam doar luminile din tunel”, a spus acesta, recunoscând că nu mai reușea să se concentreze la altceva. „Nu mai gândeam.”

La rândul său, Alexuc a explicat că trăirile din acele clipe au fost diferite de orice experimentase până atunci în cariera sa sportivă.

„Nu mai pot să mai gândesc! Ce-o vrea Dumnezeu. M-am luptat sute de meciuri, zeci de finale, multe, n-am simțit niciodată ce stare am acum în acest taxiu!”

În același timp, Torje şi Alexuc nu aveau nicio informație despre poziția adversarilor lor în cursă.

„Nici nu-i vedem, nu știm nimic”, a spus Gabi, referindu-se la Alex şi Valerie.

Cu doar câteva minute înainte de marele deznodământ, presiunea devenea tot mai greu de suportat.

„Nu știu, frate, nimic. Nu mă mai zăpăci!”, a exclamat Alexuc. „Asta-i viața! (…) Zece minute ne desparte de finala asta, de ultimul ei moment, de sfârșitul aventurii Asia Express!”

UPDATE 23:00 – Valerie Lungu a trecut prin momente greu de suportat la proba masajului tradițional.

Convinsă că va avea parte de câteva minute de relaxare, concurenta s-a trezit într-o experiență care a făcut-o să urle de durere.

„Ăla nu-i masaj, ăla-i teroare!”, a spus aceasta în timpul probei, în timp ce Alex Gîlcă încerca să descifreze indiciile pe baza reacțiilor ei.

Strigătele au fost atât de puternice încât au atras atenția celor din jur, iar la un moment dat autoritățile au verificat clădirea după ce au fost raportate țipete venite din interior.

Când a aflat ce s-a întâmplat, Valerie a reacționat surprinsă:

„A venit Poliția că urlu eu?! Nu te cred! Sunt bine, sunt ok, nu nasc!”.

Ulterior, concurenta a recunoscut că nu și-a dat seama cât de tare se auzea:

„Nu mi-am dat seama cât de tare urlam”.

În ciuda durerii și a haosului creat în jurul probei, Valerie și Alex au reușit să o ducă la bun sfârșit.

UPDATE 22:30 – Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de un incident neașteptat în drumul spre piața de flori, după ce au fost luați de o șoferiță de taxi care, susțin ei, acceptase inițial să îi transporte fără bani. Presați de cursă și de avantajul luat de Gabi Torje și Alin Alexuc, cei doi au sperat să recupereze timpul pierdut.

„I-am explicat: Uite noi trebuie să mergem aici!. Doamna zice: Hai!. Vezi că nu avem bani! și ea zice: Ok, bine!”, a povestit Valerie, convinsă că au lămurit situația încă de la început.

Pe drum însă, situația s-a schimbat.

„După cinci minute, această doamnă se uita la cameră, se uita la noi și a scos un alt telefon și a pus 100. Ne-a arătat 100”, a relatat Alex. „Nu răspundem că nu înțeleg despre ce e vorba!”

Ajunși la destinație și observând că Gabi Torje și Alin Alexuc erau deja acolo, Valerie și Alex au coborât în grabă pentru a continua cursa.

Momentul a degenerat însă când șoferița a insistat să primească banii și chiar a tras-o de mână pe concurentă.

Scena a fost observată și de echipa rivală.

„Mamă, a tras-o de mână!”, a remarcat Alin Alexuc, care a recunoscut apoi că i-a făcut semn șoferiței să-i urmeze prin piață: „Ei au intrat în piață, eu i-am făcut semn la șoferiță să se ducă după ei!”.

În timp ce femeia îi urmărea, Gabi Torje și Alin Alexuc au comentat că incidentul le-ar putea crea probleme adversarilor.

„Poate cheamă aia Poliția”, a spus Torje.

În cele din urmă, șoferița a renunțat la urmărire, iar Valerie și Alex și-au continuat traseul spre următoarea misiune.

UPDATE 22:00 – După mai multe contre cu Alex Gîlcă, concurenta a cedat în plină stradă, și-a aruncat rucsacul pe jos și a răbufnit la adresa partenerului său.

„Gata, am terminat. De acum încolo faci tot ce vrei tu!”, i-a strigat Valerie lui Alex.

Ulterior, ea a recunoscut că oboseala și presiunea competiției au făcut-o să caute conflictul:

„Când n-ai cu cine să te cerți, îl iei pe omul de lângă tine. (…) Ceartă-te cu mine! Eu am chef de ceartă și tu nu te cerți cu mine!”.

La rândul său, Alex Gîlcă a mărturisit că momentul a reprezentat punctul culminant al stresului acumulat în competiție:

„Am simțit că explodez. Simțeam că nu mai fac față!”, explicând că frustrarea partenerei sale a apărut după ce a observat că echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc se afla înaintea lor în cursă.

UPDATE 21:50 – Gabi Torje a avut parte de un moment neașteptat după ce a fost recunoscut de un bărbat de origine italiană în timpul unei probe. Concurentul și Alin Alexuc aveau de îndeplinit o misiune care presupunea cumpărarea unui suvenir în valoare de 300 de yuani. În acel moment, italianul s-a apropiat de ei și s-a oferit să îi ajute.

„M-a recunoscut. A spus: Vă ajut eu, ce trebuie să cumpărați? Zic: Ceva de 300 de yuani, 300 de yuani sunt undeva la 40 de euro”, a declarat Gabi Torje.

Bărbatul l-a recunoscut pe fostul fotbalist din perioada în care evolua în Italia și s-a arătat încântat de întâlnire. La un moment dat, acesta l-a sărutat pe obraz pe concurent.

Mai mult, italianul a fost cel care a achitat suvenirul cerut în cadrul probei. Obiectul ales a costat 380 de yuani, peste suma stabilită inițial, însă bărbatul a acceptat să plătească întreaga valoare și le-a oferit astfel un ajutor important lui Gabi Torje și Alin Alexuc în cursă.

UPDATE 21:40 – În drum spre următoarea probă, Valerie Lungu a suferit o criză de nervi în taxi. Deoarece şoferul se oprea deşi culoarea semaforului arăta verde, aceasta a început să ţipe la el pentru a-l grăbi.

„Nu se deplasa la verde. El nu mergea pe verde”, a spus concurenta, vizibil iritată. „Bagă gaz în pedala vieții!”

Alex Gîlcă nu s-a mai putut abţine şi i-a spus partenerei sale să înceteze.

„Sssshhht!”, i-a spus Alex lui Valerie.

UPDATE 20:50 – Prima probă s-a desfășurat la etajul 88 al unei clădiri din Shanghai, unde concurenții au trebuit să se fotografieze pe o platformă metalică suspendată, la mare înălțime. Pentru Valerie Lungu, provocarea s-a dovedit extrem de dificilă. Finalista a început proba în lacrimi și a fost copleșită de frica de înălțime.

Deși a reușit să parcurgă o parte a traseului și să obțină cifrele necesare pentru continuarea cursei, starea ei s-a agravat pe parcurs.

„Tot ce-mi doream în momentul ăla era să nu ajung să fac atac de panică!”, a mărturisit Valerie.

În cele din urmă, concurenta a suferit un atac de panică și a fost la un pas să leșine.

Din acest motiv, nu a mai fost nevoie să execute cea mai dificilă poziție pentru fotografie, cea care presupunea să se lase complet pe spate la marginea clădirii, iar ea și Alex Gîlcă au primit cifrele din codul care îi duce mai departe în competiție.

„Simțeam în momentul ăla că îmi cedează picioarele și dacă stau mai mult de trei secunde leșin acolo! Simțeam cum inima mi se oprește!”, a declarat concurenta.

UPDATE 20:30 – A început marea finală Asia Express 2026. Alin Alexuc și Gabriel Torje concurează împotriva lui Alex Gîlcă și Valeriei Lungu pentru trofeul sezonului 9.

Emoțiile sunt la cote maxime înainte de marea finală Asia Express 2026. După săptămâni întregi de probe dificile, curse contracronometru și momente tensionate, Alin Alexuc și Gabriel Torje se vor lupta cu Alex Gîlcă și Valerie Lungu pentru trofeul sezonului 9. În această seară, telespectatorii vor afla cine sunt câștigătorii Asia Express 2026 și echipa care pleacă acasă cu marele premiu.

Finala Asia Express 2026, duel pentru marele premiu

După una dintre cele mai intense ediții ale competiției, Asia Express 2026 ajunge la momentul decisiv. De-a lungul sezonului, concurenții au fost nevoiți să facă față unor provocări care le-au testat limitele fizice și psihice, iar acum doar două echipe mai au șansa de a ridica trofeul.

În urma eliminării echipei formate din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, cursa pentru marele premiu continuă cu Alin Alexuc și Gabriel Torje, respectiv Alex Gîlcă și Valerie Lungu.

Cele două perechi au demonstrat pe parcursul competiției că pot depăși momente dificile și că au resursele necesare pentru a ajunge până la capăt.

Finala Asia Express 2026 se anunță una extrem de echilibrată, având în vedere că ambele echipe au avut prestații solide în etapele anterioare și au reușit să treacă peste obstacole care le-ar fi putut opri din drumul către ultimul act al competiției.

Un sezon Asia Express marcat de provocări în Uzbekistan și China

Sezonul 9 Asia Express a purtat concurenții într-o aventură spectaculoasă prin Uzbekistan și China, două destinații care au oferit atât peisaje impresionante, cât și numeroase dificultăți pentru participanți.

Ca în fiecare sezon, concurenții au fost obligați să se descurce cu resurse limitate, să își găsească singuri mijloace de transport și locuri de cazare, dar și să facă față unor probe care le-au pus la încercare rezistența, inteligența și capacitatea de adaptare.

Pe parcursul competiției, numeroase echipe au fost eliminate, iar fiecare etapă a adus răsturnări de situație neașteptate. Tocmai aceste momente au contribuit la transformarea sezonului într-unul dintre cele mai urmărite și comentate de către fanii emisiunii.

Cine va câștiga Asia Express 2026

Toate privirile sunt acum îndreptate către marea finală, unde cele două echipe rămase în joc vor încerca să își depășească limitele pentru încă o dată. După o aventură care a durat mai multe săptămâni și care le-a testat rezistența în condiții extreme, concurenții se află la doar câțiva pași de victoria finală.

În această seară va fi aflat numele câștigătorilor Asia Express 2026, iar una dintre cele două echipe va reuși să își treacă numele în istoria competiției. Până atunci, suspansul rămâne la cote maxime, iar telespectatorii așteaptă să vadă cine va demonstra că este cea mai puternică echipă a sezonului.

Vezi aici LIVE VIDEO marea finală Asia Express 2026!

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