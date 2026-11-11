Cum a reacționat Valerie Lungu după ce a primit, în sfârșit, un mesaj de la mama ei la Asia Express: „Nu mi-ai dat...”

După unul dintre cele mai comentate momente ale sezonului, când a fost singura concurentă care nu a primit o scrisoare de la familie, Valerie Lungu a avut parte de o surpriză în finala Asia Express. Concurenta a primit un mesaj video din partea mamei sale, Victoria Lungu.

Momentul vine la câteva săptămâni după episodul care a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor, atunci când Valerie a rămas fără niciun mesaj de acasă, iar mama sa a susținut ulterior că nu fusese contactată de producție pentru a trimite o scrisoare.

Mesajul transmis de Victoria Lungu

În timpul unei probe din finală, concurenții au primit mesaje video de la cei dragi. Pentru Valerie Lungu, surpriza a venit chiar din partea mamei sale.

„Iubita și unica mea fiică, să știi că mami este foarte mândră de tine, de voi, de ambii, pentru că, în primul rând, ați reușit în acest concurs, v-ați demonstrat vouă că iubirea înseamnă absolut tot. Eu cu Daisy și cu toți cei dragi vă așteptăm să aduceți trofeul acasă. Nu uita că eu te iubesc pentru totdeauna.”

Reacția influenceriței a fost una neașteptat de reținută. După ce mesajul s-a încheiat, aceasta a spus:

„Mama, nu mi-ai dat niciun indiciu?”

CITEŞTE ŞI: LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1

Gabi Torje, mesaj înainte de finala Asia Express 2026: „Acum nu avem ce să facem.” Replica lui Alin Alexuc e savuroasă!