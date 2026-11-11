Gabi Torje, mesaj înainte de finala Asia Express 2026: „Acum nu avem ce să facem.” Replica lui Alin Alexuc e savuroasă!

Emoțiile sunt la cote maxime în această seară, când telespectatorii vor afla cine câștigă trofeul „Asia Express” 2026. Marea finală va putea fi urmărită pe Antena 1, începând cu ora 20:30. Înaintea momentului decisiv, Gabi Torje, unul dintre concurenții ajunși în ultima etapă a competiției, a ținut să le transmită câteva cuvinte celor care l-au susținut pe parcursul aventurii.

După o experiență de neuitat, în care nouă echipe au înfruntat provocări pe un traseu de aproximativ 10.000 de kilometri prin Uzbekistan și China, competiția a ajuns la momentul decisiv.

În lupta pentru trofeul „Asia Express – Drumul Mătăsii” au mai rămas doar două perechi: Gabi Torje și Alin Alexuc, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cele două echipe se pregătesc să dea ultima bătălie pentru mult râvnitul titlu de câștigător.

Gabi Torje a publicat un mesaj înainte de marea finală

Fostul fotbalist privește cu optimism ultima etapă a competiției. Concurentul speră să plece acasă cu trofeul alături de coechipierul său, Alin Alexuc. Acesta a mărturisit că preferă să nu își stabilească așteptări pentru seara cea mare și să trăiască fiecare moment fără presiunea unui rezultat. Torje consideră că simplul fapt că a reușit să ajungă până în finală reprezintă deja un motiv de bucurie.

„Dacă era vreo frică, să zicem între ghilimele, era prin stage-ul trei sau patru, să pleci acasă devreme. Acum nu avem ce să facem decât să ne bucurăm și să râdem la final, indiferent de ce va fi, că vom câștiga sau că vom pierde. Am ajuns în Shanghai, vedem Perla Orientului”, a declarat Gabi Torje.

Fostul fotbalist nu a ascuns faptul că are emoții pentru marea finală. Vedeta a susținut că este normal să se simtă așa, pentru că parcursul din această seară îi poate aduce trofeul. Concurentul a precizat că va lupta din răsputeri să ajungă pe primul loc, alături de Alin Alexuc.

„Emoții avem, normal, că e o finală și cred că e destul de importantă această finală pentru amândoi. Să o câștigăm, nu? Degeaba e finală dacă nu o câștigăm”, a declarat Alin Alexuc.

Momentele pe care le vor vedea fanii emisiunii în marea finală

Ultima confruntare din „Asia Express 2026” se anunță una plină de surprize pentru cele două perechi. După săptămâni întregi de probe solicitante și experiențe-limită, finaliștii mai au de trecut câteva obstacole dificile înainte de a pune mâna pe trofeu. De această dată, una dintre cele mai mari provocări le va testa capacitatea de a-și depăși teama de înălțime.

Unul dintre momentele spectaculoase ale finalei îi va pune pe concurenți într-o situație extremă. Aceștia vor fi suspendați în hamuri, la etajul 88 al impresionantului turn Jin Mao din Shanghai.

După această probă, aventura se va încheia într-un decor reprezentativ pentru metropola chineză, unde Irina Fodor îi va întâmpina pe finaliști și va anunța echipa care va câștiga marele premiu.

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Premieră în finala Asia Express 2026! Valerie Lungu și Alex Gâlcă versus Gabi Torje și Alin Alexuc, suspendați la etajul 88