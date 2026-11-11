Șoferul român care ar fi provocat accidentul grav din Bulgaria a fost eliberat. Ce susține că s-a întâmplat, de fapt, înainte de coliziune

Șoferul român de TIR reținut după accidentul în lanț produs pe autostrada Trakia din Bulgaria, soldat cu 11 morți și zeci de răniți, a fost eliberat după audieri. Procurorii bulgari au concluzionat că, în acest moment, nu există motive pentru a-l pune sub acuzare. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia în care au fost implicate 86 de vehicule.

Românul, care se deplasa spre Burgas pentru a prelua marfă, a declarat că a redus viteza din cauza ceții dense și că a fost lovit din spate de un autocar. Impactul a declanșat un șir de coliziuni în care au fost implicate autoturisme, autocare și camioane. Un alt șofer român de TIR a fost grav rănit și se află internat în stare critică.

Șoferul român a fost audiat și eliberat

Accidentul a avut loc pe autostrada Trakia, într-o zonă afectată de ceață densă. Camionul condus de șoferul român se afla pe traseul către Burgas, unde urma să preia o încărcătură de marfă.

După producerea accidentului, autoritățile bulgare l-au reținut pentru 24 de ore pentru a stabili dacă acesta a avut vreun rol în declanșarea carambolului. Anchetatorii au încercat să afle dacă șoferul doar a redus viteza sau dacă vehiculul era oprit în momentul impactului.

La audieri, românul a explicat că a încetinit din cauza condițiilor meteo și a vizibilității reduse.

„Şoferul român afirmă că a încetinit din cauza ceții”.

După analizarea declarațiilor și a informațiilor disponibile până acum, procurorii au decis să nu îl pună sub acuzare.

Potrivit angajatorului său, șoferul are o experiență îndelungată în transporturi și efectuează de ani buni curse pe drumurile din Bulgaria.

„Şoferul lucrează de 20 de ani pentru o firmă din Mehedinţi. Şi făcea des drumuri în Bulgaria”.

Administratorul firmei a susținut că bărbatul a intervenit pentru a ajuta victimele după producerea accidentului.

„Este un băiat foarte bun. Muncitor, silitor. Chiar el a salvat din maşina care a luat foc. El a fost salvatorul omului aceluia. L-a scos din maşină”.

Ceața densă și viteza neadaptată, printre ipotezele analizate

Potrivit primelor concluzii ale investigației, ceața foarte densă a jucat un rol important în producerea accidentului. Martorii au relatat că vizibilitatea s-a redus brusc pe o porțiune a autostrăzii.

„Datele iniţiale arată că vizibilitatea era de 70 – 80 de metri. Însă martorii spun că brusc au intrat într-o porţiune de drum unde a scăzut la 10 metri”.

Conform anchetatorilor, camionul condus de român a fost lovit din spate de un autocar. În coliziunea în lanț a fost implicat și un alt TIR încărcat cu cereale. Ulterior, pe ambele sensuri de mers s-au format două caramboluri în care au fost implicate 86 de vehicule.

Ancheta urmărește acum să stabilească exact poziția și viteza fiecărui vehicul în momentul producerii impacturilor. Expertizele tehnice și audierile suplimentare urmează să clarifice întreaga succesiune a evenimentelor.

Administratorul firmei pentru care lucrează șoferul român susține că acesta nu staționa în momentul coliziunii.

„Era maşina în mers, nu staţiona. Din cauza autocarului care a venit din spate cu viteză şi nu a circulat regulamentar, la condiţiile meteo. Asta s-a întâmplat. Autocarul a fost de vină şi cel cu TIR-ul care era cu cereale încărcat. A intrat de a sărit cabina de pe el”.

11 persoane au murit, iar un alt român este în stare critică

În urma accidentului și-au pierdut viața 11 persoane, iar zeci de oameni au fost răniți. Mai multe vehicule au fost distruse aproape complet, iar echipele de intervenție au lucrat ore întregi pentru evacuarea victimelor și ridicarea epavelor.

Printre cei care și-au pierdut viața se numără și șoferii a două camioane implicate în carambol. Martorii și salvatorii au descris imagini dramatice la locul tragediei.

„Scenele au fost şocante. Vehiculele erau strivite, erau mulţi răniţi. Era îngrozitor de privit. Sunt lucruri care întrec imaginaţia şi totuşi le-am trăit”.

Printre răniți se află și un șofer român de TIR, în vârstă de 58 de ani, din Pitești. Acesta este internat în stare critică la spitalul din Burgas, după ce a suferit răni multiple.

Fiul său a declarat că starea bărbatului s-a agravat după transferul între unitățile medicale.

„Mi-au zis că şansele sunt foarte rele. Este intubat, ventilat mecanic. A vorbit cu cumnatul meu când era la spital, în Yambol. Până să-l transfere aici. L-a sunat pe cameră. Era conştient, coopera. Dar a ajuns aici şi lucrurile s-au agravat”.

Medicii spun că următoarele ore sunt decisive pentru evoluția pacientului.

„Pacientul se află la terapie intensivă, în urma unei intervenții chirurgicale; starea sa este stabilă, dar rămâne gravă. Primele 72 de ore sunt cele mai critice”.

Între timp, circulația pe autostrada Trakia a fost reluată, însă ceața continuă să creeze dificultăți șoferilor. Autoritățile bulgare au anunțat că familiile persoanelor care și-au pierdut viața în accident vor primi un ajutor financiar de aproximativ 8.000 de euro.

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