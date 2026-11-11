Răsturnare de situație în scandalul ceasurilor furate! Claudiu Pătrașcu a fost reclamat la Parchet chiar de bărbatul condamnat că l-a păgubit cu 105.000 €

Răsturnare de situație în scandalul ceasurilor furate! Claudiu Pătrașcu a fost reclamat la Parchet chiar de bărbatul condamnat că l-a păgubit cu 105.000 €
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Povestea se complică în cazul fostului crai de Dorobanți! Claudiu Pătrașcu a ajuns parte dintr-o anchetă internațională, cu ramificații în România, în care procurorii portughezi încearcă să identifice autorii unui jaf de un milion de euro, din vila jurnalistei Ana Maria Gheorghe, de la Observator. Asta nu este însă singura lui problemă. CANCAN.RO  a aflat că Pătrașcu mai are o plângere la Parchet făcută chiar de către un individ pe care l-a acuzat, culmea, că i-a furat un ceas de 100.000 de euro. 

Înainte de a fi suspect în dosarul în care se anchetează jaful de un million de euro din vila jurnalistei, din care s-au furat inclusiv ceasuri de lux, Claudiu Pătrașcu a reclamat el însuși un furt al unui Audemas Piguet, în valoare de 105.000 de euro.

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Se întâmpla în 2023, chiar în incinta unui restaurant de lux din Herăstrău, Isoletta, acolo unde fostul ”donjuan” s-a întâlnit cu alt afacerist, pe nume Dan Adrian Pop.

Potrivit acuzațiilor aduse de Pătrașcu, acesta ar fi ”probat” ceasul de lux, după care și-a căutat drum către toaletă și s-a făcut nevăzut! Câteva ore mai târziu, Dan Adrian Pop a fugit efectiv din țară, ajungând în Franța cu avionul.

După trei ani ani în care s-au judecat pe toate căile, Pop a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu executare și obligat să plătească inclusiv prejudiciul de 105.000 de euro. Sentința data de Judecătoria Sectorului 1 a fost atacată cu apel.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, povestea este însă mult mai complicată de-atât.

Conform unei încheieri judecătorești din iunie 2026, pe numele lui Dan Adrian Pop este emis inclusiv un mandat european de arestare de către procurorii austrieci, încă din septembrie 2023.

Claudiu Pătrașcu, reclamat la Parchet

Interesant este că magistrații Curții de Apel București au dispus initial predarea lui autorităților din Austria, însă executarea măsurii a fost amânată până la finalizarea procesului privind ceasul furat de la Pătrașcu.

„S-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis […] la data de 27.09.2023 şi predarea inculpatului către autorităţile judiciare austriece şi s-a amânat predarea până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze”, se consemnează în documentul instanței.

Și asta nu este tot! Același individ a trecut printr-o procedură de extrădare în Marea Britanie, iar în documentele judiciare figurează ca a fost ținut în custodie în perioada august 2024 – martie 2025, iar instanța din România a cerut clarificări dacă asta înseamnă arestare preventivă sau alte măsuri.

Prins cu menghina, aparent din toate părțile, Dan Adrian Pop încearcă cu disperare să scape de executarea primită în România, pentru furtul ceasului din restaurant, și s-a gândit să folosească ultima ”armă” din dotare: acesta i-a făcut o plângere penală lui Claudiu Pătrașcu.

Mai exact, instanța a consemnat depunerea unei ”ordonanțe de începere a urmării penale într-un dosar penal inițiat de inculpat împotriva persoanei vătămate”. Actele nu precizează însă ce fapte a reclamat împotriva lui Pătrașcu, însă cu siguranță vor ieși la iveală detalii interesante din dosar.

(VEZI AICI: CRAI DE DOROBANȚI CÂNDVA, CLAUDIU PĂTRAȘCU I-A LĂSAT MASCĂ PE TURIȘTII DIN MAMAIA! BĂI, ĂSTA E JR?)

 

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