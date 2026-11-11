LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1

LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1
Finala Asia Express 2026. Foto: Captură Antena 1
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Finala Asia Express 2026 are loc în această seară, la Antena 1, iar lupta pentru marele premiu a ajuns la ultimul act. După un sezon plin de provocări, desfășurat pe traseul spectaculos din Uzbekistan și China, doar două echipe au mai rămas în competiție și sunt la un pas de titlul de câștigători Asia Express 2026.

Emoțiile sunt la cote maxime înainte de marea finală Asia Express 2026. După săptămâni întregi de probe dificile, curse contracronometru și momente tensionate, Alin Alexuc și Gabriel Torje se vor lupta cu Alex Gîlcă și Valerie Lungu pentru trofeul sezonului 9. În această seară, telespectatorii vor afla cine sunt câștigătorii Asia Express 2026 și echipa care pleacă acasă cu marele premiu.

Finala Asia Express 2026, duel pentru marele premiu

După una dintre cele mai intense ediții ale competiției, Asia Express 2026 ajunge la momentul decisiv. De-a lungul sezonului, concurenții au fost nevoiți să facă față unor provocări care le-au testat limitele fizice și psihice, iar acum doar două echipe mai au șansa de a ridica trofeul.

Cine sunt finaliştii Asia Express 2026. Foto: Captură Antena 1

În urma eliminării echipei formate din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, cursa pentru marele premiu continuă cu Alin Alexuc și Gabriel Torje, respectiv Alex Gîlcă și Valerie Lungu.

Alin Alexuc și Gabriel Torje. Foto: Captură Antena 1

Cele două perechi au demonstrat pe parcursul competiției că pot depăși momente dificile și că au resursele necesare pentru a ajunge până la capăt.

Alex Gîlcă și Valerie Lungu. Foto: Captură Antena 1

Finala Asia Express 2026 se anunță una extrem de echilibrată, având în vedere că ambele echipe au avut prestații solide în etapele anterioare și au reușit să treacă peste obstacole care le-ar fi putut opri din drumul către ultimul act al competiției.

Un sezon Asia Express marcat de provocări în Uzbekistan și China

Sezonul 9 Asia Express a purtat concurenții într-o aventură spectaculoasă prin Uzbekistan și China, două destinații care au oferit atât peisaje impresionante, cât și numeroase dificultăți pentru participanți.

Ca în fiecare sezon, concurenții au fost obligați să se descurce cu resurse limitate, să își găsească singuri mijloace de transport și locuri de cazare, dar și să facă față unor probe care le-au pus la încercare rezistența, inteligența și capacitatea de adaptare.

Pe parcursul competiției, numeroase echipe au fost eliminate, iar fiecare etapă a adus răsturnări de situație neașteptate. Tocmai aceste momente au contribuit la transformarea sezonului într-unul dintre cele mai urmărite și comentate de către fanii emisiunii.

Cine va câștiga Asia Express 2026

Toate privirile sunt acum îndreptate către marea finală, unde cele două echipe rămase în joc vor încerca să își depășească limitele pentru încă o dată. După o aventură care a durat mai multe săptămâni și care le-a testat rezistența în condiții extreme, concurenții se află la doar câțiva pași de victoria finală.

În această seară va fi aflat numele câștigătorilor Asia Express 2026, iar una dintre cele două echipe va reuși să își treacă numele în istoria competiției. Până atunci, suspansul rămâne la cote maxime, iar telespectatorii așteaptă să vadă cine va demonstra că este cea mai puternică echipă a sezonului.

Vezi aici LIVE VIDEO marea finală Asia Express 2026!

CITEŞTE ŞI: Premieră în finala Asia Express 2026! Valerie Lungu și Alex Gâlcă versus Gabi Torje și Alin Alexuc, suspendați la etajul 88

De ce au fost eliminate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, de fapt? Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express

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