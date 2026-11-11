Ionuț Radu, mesaj dur după scandalul de la echipa națională: „Nu am întors spatele României”

Ionuț Radu, mesaj dur după scandalul de la echipa națională: „Nu am întors spatele României”
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Sursa foto: Profimedia
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Portarul Ionuț Radu a reacționat după controversele provocate de absența sa de la echipa națională a României. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani, legitimat la Celta Vigo, susține că nu a refuzat convocarea, ci are nevoie de tratament pentru o problemă medicală care îl afectează de mai multe luni.

Absența lui Ionuț Radu de la meciurile României cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, a provocat numeroase discuții, mai ales după ce portarul a continuat să evolueze pentru echipa sa de club.

Ionuț Radu a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care a explicat motivele absenței sale și a criticat speculațiile apărute în spațiul public.

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„Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă”, a transmis el.

Ionuț Radu explică de ce joacă la Celta Vigo, dar lipsește de la națională

Fotbalistul a dezvăluit că are probleme la umărul drept de mai multe luni și că a continuat să evolueze folosind soluții temporare pentru ameliorarea durerilor.

Acesta susține că nu a putut urma un program normal de antrenament și că are nevoie de tratament și repaus pentru a evita agravarea afecțiunii.

„Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă și nici că nu are nevoie de tratament”, a explicat Ionuț Radu.

Portarul a precizat că reprezentanții clubului Celta Vigo au informat oficial Federația Română de Fotbal despre situația medicală și că perioada de recuperare a fost stabilită în urma discuțiilor dintre părțile implicate.

Înaintea mesajului său, selecționerul Gheorghe Hagi comentase absența fotbalistului, subliniind că participarea la echipa națională presupune disponibilitate totală.

„Aici vii dacă simți, vii dacă vrei, nu există 99%, există 100%”, a declarat Hagi, potrivit Digi Sport.

Sursa foto: Profimedia

Portarul neagă că ar fi cerut garanții privind titularizarea

Ionuț Radu a respins și informațiile potrivit cărora ar fi condiționat prezența la echipa națională de garantarea unui loc în primul 11.

„Nu am cerut garanții, nu am pus condiții și nu am pretins niciodată un loc în echipă”, a precizat fotbalistul.

El a amintit că, la o convocare anterioară, pentru meciul cu Turcia, a acceptat să vină la națională deși avea o problemă la gambă și risca să își agraveze accidentarea.

Sursa foto: Profimedia

Portarul s-a arătat deranjat de faptul că situația sa medicală a generat inclusiv comentarii despre caracterul și profesionalismul său.

„Accept critica sportivă. Accept întrebările, analizele și opiniile diferite”, a transmis acesta, precizând însă că nu consideră normale atacurile personale și acuzațiile nefondate.

La finele săptămânii trecute, FRF a anunțat că Ionuț Radu nu va fi disponibil pentru meciurile din această lună, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele din Liga Națiunilor, din cauza unei afecțiuni la umărul drept. În lipsa sa, Gheorghe Hagi (61 de ani) a convocat alți trei portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

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