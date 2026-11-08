Ce pedeapsă a primit fostul arbitru care și-a ucis iubita în toaleta unui restaurant. Aldina avea doar 32 de ani

Anis Kalajdzic a primit 45 de ani de închisoare, după ce și-a ucis fosta parteneră, pe Aldina Jahic, în vârstă de 32 de ani. Crima la care a recurs fostul arbitru a șocat o țară întreagă în urmă cu un an.

Ce pedeapsă a primit Anis Kalajdzic

Tânăra, care a ajuns să fie victima fostului iubit, pusese capăt relației înainte de tragicul eveniment. Bărbatul nu a putut să accepte despărțirea și a cedat psihic. Ulterior, acesta a urmărit-o în baia unui restaurant, unde i-a curmat viața. Anis Kalajdzic era considerat unul dintre cei mai buni arbitri asistenți în Bosnia.

Crima a avut loc în circumstanțe de-a dreptul macabre. Fostul arbitru a urmărit-o pe tânără de la stația de autobuz, apoi a intrat după ea în baia unui local, unde a atacat-o. Aldina Jahic a reușit să alerteze autoritățile în timp ce fugea și încerca să se adăpostească în restaurant.

Familia fostului arbitru este devastată

La scurt timp după crimă, tatăl acestuia a oferit prima reacție după cele întâmplate. Copleșit de gestul fiului său, acesta a mărturisit că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar prefera ca el să fie în locul tinerei. O legendă a clubului Velez Mostar, bărbatul nu a putut să explice fapta la care a recurs sportivul.

„Familia mea și cu mine suntem distruși de durere. Este extrem de greu pentru noi. Ne pare rău pentru fata nevinovată care și-a pierdut viața. Dacă aș putea da timpul înapoi, mi-aș dori să mi se întâmple mie, nu acelei fete minunate. Sunt, de asemenea, distrus de soarta fiului meu, care a fost un copil model. Anis era un suflet bun și un tânăr pe care toată lumea îl iubea. A fost un sportiv și un arbitru care a muncit exemplar. O iubea pe acea fată și aveau planuri, dar ceva teribil s-a întâmplat cu mintea lui și s-a terminat tragic pentru ambele familii. Familiei Jahic, rudelor și prietenilor, familia mea și cu mine le transmitem cele mai sincere condoleanțe în aceste momente dificile pentru ei și cei dragi. Le doresc pace și răbdare”, a fost reacția lui Avdo Kalajdzic în noiembrie 2025.

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