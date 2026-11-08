Câte luni a lucrat efectiv ca polițist Marian Godină între anii 2022 – 2026. Ce arată documentele oficiale emise de IPJ Brașov

Câte luni a lucrat efectiv ca polițist Marian Godină între anii 2022 - 2026. Ce arată documentele oficiale emise de IPJ Brașov
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Câte luni a lucrat efectiv ca polițist Marian Godină între anii 2022 - 2026. Ce arată documentele oficiale emise de IPJ Brașov
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Marian Godină ar fi lucrat efectiv șase luni în ultimii patru ani petrecuți în cadrul Poliției. Informațiile au fost prezentate de Asociația Patria Prima, care susține că a obținut documente oficiale de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov privind activitatea fostului agent.

Potrivit Patria Prima, documentele arată că Marian Godină a avut raporturile de serviciu suspendate sau s-a aflat în concediu în cea mai mare parte a perioadei cuprinse între iulie 2022 și septembrie 2026, când a demisionat din Poliție.

Câte luni ar fi lucrat efectiv Marian Godină

Conform informațiilor, raporturile de serviciu ale lui Marian Godină au fost suspendate din iulie 2022 până în iulie 2024. Ulterior, acesta și-ar fi reluat activitatea, lucrând până la 25 decembrie 2024.

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Din 26 decembrie 2024 până la 24 ianuarie 2026, fostul polițist s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului, potrivit documentelor.

Între 25 ianuarie și 31 martie 2026, Godină a beneficiat de concediu fără plată, perioadă în care a participat la „Survivor”, emisiune care a fost filmată în Republica Dominicană. De la 1 aprilie până la 14 septembrie 2026, acesta s-a aflat din nou în concediu pentru creșterea copilului.

Astfel, potrivit calculelor realizate de Patria Prima pe baza documentelor de la IPJ Brașov, Marian Godină ar fi lucrat efectiv aproximativ șase luni în intervalul analizat.

Organizația amintește că fostul agent are o pagină de Facebook cu sute de mii de urmăritori, a publicat cărți, a susținut spectacole de stand-up și a avut numeroase apariții la televizor.

Sursa foto: Facebook

Marian Godină a demisionat după inițierea unor proceduri disciplinare

Asociația susține că, în iulie 2026, a sesizat Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate cu privire la activitatea fostului polițist.

Potrivit unui răspuns al IGPR din 19 august 2026, citat de Patria Prima, la nivelul IPJ Brașov fuseseră inițiate proceduri legale privind conduita și activitatea lui Marian Godină.

O zi mai târziu, pe 20 august, acesta și-a depus demisia, raporturile sale de serviciu încetând la 15 septembrie 2026.

Asociația citează și un răspuns al IPJ Brașov potrivit căruia, în situația încetării raporturilor de serviciu în timpul cercetării prealabile, aceasta nu mai poate fi finalizată cu o sancțiune disciplinară, ci cu o soluție de clasare.

Verificări privind indemnizația pentru creșterea copilului

Patria Prima mai susține că a identificat 97 de postări comerciale publicate pe pagina lui Marian Godină în perioadele în care acesta se afla în concediu. Publicația a sesizat autoritățile și a solicitat verificarea legalității indemnizației pentru creșterea copilului.

Conform unui răspuns atribuit IPJ Brașov, la începutul lunii octombrie era în desfășurare o cercetare administrativă pentru stabilirea și eventuala recuperare a unui prejudiciu.

Patria Prima sugerează că Marian Godină ar obține venituri importante din activitatea desfășurată pe rețelele sociale. În acest sens, organizația invocă numeroasele postări cu caracter comercial publicate de fostul polițist și ridică semne de întrebare cu privire la compatibilitatea eventualelor venituri obținute cu indemnizația pentru creșterea copilului.

Între timp, Marian Godină se află într-o călătorie în China, de unde publică frecvent fotografii și videoclipuri pe pagina sa de Facebook. Fostul polițist le împărtășește urmăritorilor experiențele sale din această țară, după ce în luna septembrie a părăsit Poliția Română.

Sursa foto: Facebook

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