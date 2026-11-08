Tragedie în Italia! O tânără româncă de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident

O tragedie a îndoliat o familie de români stabilită în Italia, după ce Roxana Pușcașu, o tânără în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier grav produs pe un drum din provincia L’Aquila. Impactul violent dintre autoturismul condus de aceasta și un camion i-a fost fatal.

Accidentul s-a produs pe drumul național 17, în zona localității Scoppito, între Sella di Corno și L’Aquila. Tânăra se afla la volanul unui Ford Focus și se întorcea spre locuința sa din L’Aquila, după o vizită în Antrodoco, localitatea în care locuiește partenerul său. În urma coliziunii frontale cu un camion care transporta o macara, mașina a rămas prinsă sub vehiculul de mare tonaj.

Impact devastator pe o șosea din provincia L’Aquila

Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, autoturismul condus de Roxana Pușcașu a intrat în coliziune frontală cu un camion. Forța impactului a fost atât de mare încât mașina a rămas blocată sub autocamion.

La locul tragediei au intervenit de urgență echipaje medicale, o ambulanță, un elicopter de salvare, precum și carabinierii și reprezentanții companiei responsabile de administrarea infrastructurii rutiere. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, tânăra nu a mai putut fi salvată.

Traficul în zonă a fost temporar suspendat pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor.

Cine era Roxana Pușcașu

Roxana Pușcașu era originară din Săbăoani, județul Neamț, însă locuia de mai mulți ani în Italia. Cunoscută de apropiați sub numele de Roxy, tânăra își construise viața în L’Aquila, unde lucra ca asistentă într-un cabinet stomatologic.

Anterior, Roxana activase și în domeniul ospitalității, fiind barmaniță. Vestea dispariției sale a provocat un val de tristețe atât în rândul familiei, cât și în comunitatea în care trăia.

Roxana era fiica lui Mihai și a Mariei și avea un frate, Alexandru. Cei care au cunoscut-o au descris-o ca fiind o persoană luminoasă și apreciată de cei din jur.

Ancheta continuă pentru stabilirea cauzelor accidentului

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Potrivit informațiilor preliminare, înainte de impact, autoturismul condus de Roxana ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde s-a ciocnit frontal cu camionul.

Printre variantele analizate de anchetatori se află și posibilitatea ca partea carosabilă să fi fost afectată de condițiile meteo, existând suspiciunea că șoseaua ar fi devenit alunecoasă din cauza ploii. Deocamdată, cauza exactă pentru care tânăra ar fi pierdut controlul volanului nu a fost stabilită.

Șoferul camionului, un bărbat în vârstă de 40 de ani, este cercetat în cadrul anchetei. Între timp, numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise în memoria Roxanei Pușcașu.

„Fată dulce și mereu însorită, în viața de zi cu zi, ca și în muncă”, a scris una dintre persoanele care au cunoscut-o. Alte mesaje vorbesc despre o pierdere greu de acceptat și despre șocul provocat de moartea fulgerătoare a tinerei.

„Nu-mi vine să cred”, „Destin nedrept” și „Nu există cuvinte” sunt doar câteva dintre reacțiile celor afectați de dispariția prematură a Roxanei Pușcașu.

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