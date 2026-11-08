Ian a pus ochii pe Gabriella a lui Marco: “Dacă nu era el, ieșea cu mine!”

Povestea dintre Marco și Gabriela de la Insula Iubirii continuă să stârnească reacții chiar și după încheierea filmărilor. De această dată, în centrul atenției se află Ian, fostul concurent care a ajuns în Thailanda alături de Mira la aproximativ o săptămână după ce experimentul începuse deja. Acesta a făcut recent o serie de afirmații pe TikTok, din care reiese că lucrurile ar fi putut lua o cu totul altă întorsătură dacă între Marco și Gabriella nu s-ar fi dezvoltat o apropiere.

Prezența lui Ian și a Mirei în emisiune a venit într-un moment în care relațiile și atracțiile dintre participanți începuseră deja să se contureze. Cei doi nu au făcut parte din distribuția inițială, ci au ajuns pe insulă după ce filmările începuseră de câteva zile. Între timp, Marco și Gabriela se apropiaseră deja, iar interacțiunile lor deveniseră tot mai evidente.

Ce a spus Ian acum despre Gabriella

Mai mult, Ian a sugerat că ar fi fost dispus să facă eforturi considerabile pentru a se apropia de Gabriella, inclusiv să învețe limba spaniolă într-un timp record. Afirmațiile sale au atras atenția, mai ales că povestea dintre Gabriella și Marco a reprezentat unul dintre subiectele intens discutate ale sezonului.

Chiar dacă a intrat cu Mira în emisiune pare ca ambii parteneri au uitat unul de altul. Ian s-a apropiat de Andreea, iar Mira de Jaguar. Însă, se pare că bărbatul ar fi avut pe altcineva în mine, doar că a fost „luată”. Deci dacă Marco nu ar fi avut conexiune cu Gabriella, cel care ar fi vrut să fie cu ea era Ian. Doar că timpul nu este pierdut, nu? Știm doar că Marco și Bianca nu s-au despărțit, deci Gabriella cel mai probabil este singură.

„Așa. Bă, dacă nu erau ăștia puși unul pe altul, când am intrat în emisiune, ieșeam cu Gabriela, fraților, să mor, dacă nu ieșeam cu Gabriella, rău de tot ieșeam cu ea. N-auzi că învățam spaniolă în două zile pentru Gabriella, dacă era ceva acolo, sunteți nebuni la cap. Gabriella ieșea cu mine, crede-mă că ieșea cu mine Gabriella.”, a spus Ian.

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