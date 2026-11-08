Sonia Simionov, celebra reporteriță de investigații de la Observator, intervine în divorțul Prințului Marco de Bianca: „Băiatul ăsta care și-a vârât ștromeleagul în scorbură..”

Scandalul dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă continuă să stârnească reacții puternice în mediul online. De această dată, în discuție a intrat și Sonia Simionov, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste de la Observator, care a comentat fără menajamente situația dintre cei doi și presupusa criză din mariajul lor.

După ce imaginile și informațiile despre apropierea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella au făcut valuri în rândul telespectatorilor, reacțiile nu au întârziat să apară. Printre cei care și-au exprimat opinia se numără și Sonia Simionov, jurnalistă cu o experiență îndelungată în cadrul Observator și cunoscută publicului atât pentru reportajele și investigațiile realizate de-a lungul anilor, cât și pentru aparițiile sale în emisiuni de mare audiență. Potrivit prezentării sale profesionale, Sonia Simionov are peste 16 ani de experiență la Observator, unde a activat ca reporter de investigație și corespondent de război.

Reacția Soniei Simionov

Subiectul momentului din jurul cuplului format din Prințul Marco și Bianca a ajuns și în atenția Soniei Simionov, care a urmărit desfășurarea evenimentelor și a ales să își exprime punctul de vedere pe Facebook.

Jurnalista nu și-a ascuns surprinderea față de situația prezentată în emisiune și a formulat un mesaj tranșant, care a atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online.

„Stați așa… că m-a prins emisiunea! Și m-a prins la fix. Deci… băiatu’ ăsta de a vârât ștromeleagul în scorbură la televizor, de l-a văzut planeta practic acum plânge și suferă și are mustrări de conștiință și se întreabă dacă nevastă-sa va vrea să rămână împreună? Deci cum?”, a scris ea pe Facebook.

Mesajul jurnalistei a fost distribuit și comentat intens, mulți internauți apreciind sinceritatea și ironia din intervenția sa, în timp ce alții au avut opinii diferite cu privire la situația prin care trece concurentul.

Cine este Sonia Simionov

Sonia Simionov este una dintre figurile cunoscute ale trustului Antena. Jurnalista și-a construit cariera în cadrul Observator, unde s-a remarcat prin reportaje speciale, investigații și transmisiuni din zone de conflict. Potrivit informațiilor publicate pe platforma Newsfluencer, aceasta are peste 16 ani de activitate în jurnalism și a realizat numeroase anchete și materiale de impact.

În ultimii ani, Sonia Simionov a devenit cunoscută și unui public mai larg după participarea la America Express, unde a concurat alături de colega sa, Iuliana Pepene. De asemenea, aceasta este coordonator al echipelor de teren de la Observator și lector în cadrul proiectelor de pregătire dedicate viitorilor reporteri de investigație.

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