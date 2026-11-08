Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea „primă de obiectiv”

Participarea la emisiunea „Insula Iubirii” nu înseamnă doar expunere televizată și experiențe care pot schimba complet parcursul unor concurenți și ispite. În spatele camerelor de filmat ar exista și anumite beneficii financiare, iar sumele vehiculate în legătură cu acest sezon au atras deja atenția. Unul dintre cele mai discutate subiecte este presupusa recompensă pe care ar putea să o primească o ispită atunci când reușește să ducă interacțiunea cu un concurent până la etapa finală a experienței din Thailanda.

În centrul speculațiilor se află Gabriella, ispita care a ajuns să formeze o apropiere tot mai evidentă cu Prințul Marco. Cei doi au fost protagoniștii unor momente controversate, care au stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor. Relația lor a depășit de mult nivelul unei simple conversații sau al unor flirturi, iar apropierea dintre ei a devenit unul dintre subiectele intens discutate ale sezonului.

Câți bani ar fi primit Gabriella

Un moment important în evoluția poveștii lor a fost la Dream Date, etapa în care au ocazia să petreacă timp împreună, departe de ceilalți participanți. Pentru Gabriella și Marco, această întâlnire s-a transformat într-un episod cu adevărat controversat. Cei doi au ajuns să întrețină relații intime, iar imaginile difuzate au făcut-o pe Bianca să sufere foarte mult.

Potrivit surselor, în acest sezon al emisiunii „Insula Iubirii” ar exista un sistem de recompensare suplimentară pentru ispite. Mai exact, s-ar vorbi despre o așa-numită primă de obiectiv, în valoare de 10.000 de euro, destinată unei ispite care reușește să ajungă într-un anumit punct al experienței alături de un concurent.

Suma este una considerabilă, mai ales dacă luăm în calcul faptul că participarea la un asemenea format presupune mai mult decât simpla prezență în fața camerelor de filmat. Ispitele trebuie să interacționeze cu participanții, să construiască legături și să treacă prin mai multe etape ale experienței, în care fiecare apropiere poate influența evoluția poveștii televizate.

Astfel, dacă Gabriella a ajuns până la final cu Prințul Marco se presupune că suma de 10.000 de euro i-ar reveni în cont. Ispita a trecut în etapa următoare alături de Marco, iar cei doi au ajuns inclusiv la Dream Date, unde au avut parte de momente intime.

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