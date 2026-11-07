Am aflat ce i-a spus Eduard Vlădescu Claudiei Ion, în timp ce erau singuri pe mare. Răspunsul ei l-a uns pe suflet!

Am aflat ce i-a spus Eduard Vlădescu Claudiei Ion, în timp ce erau singuri pe mare. Răspunsul ei l-a uns pe suflet!
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Eduard Vlădescu a avut parte de o surpriză din partea Claudiei Ion / Sursa foto: Colaj Cancan
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Legătura dintre Eduard Vlădescu și Claudia Ion pare să devină tot mai serioasă. Ispita-pilot a făcut dezvăluiri neașteptate despre apropierea dintre ei și a susținut că partenera lui Ionuț Mocăniță i-ar fi mărturisit că are sentimente puternice pentru el. Aflați în Thailanda, Eduard a dezvăluit că tânăra i-ar fi spus că s-a îndrăgostit de el!

„Insula Iubirii” se numără printre cele mai urmărite reality-show-uri, iar fiecare ediție vine cu noi răsturnări de situație. Atracțiile dintre concurenți și ispite, conflictele neașteptate și momentele tensionate din Thailanda îi țin pe telespectatori cu ochii pe ecrane.

Claudia Ion a acceptat provocarea de a participa la reality-show-ul de la Antena 1 alături de Ionuț Mocăniță, bărbatul cu care formează un cuplu de peste trei ani. Cei doi au ajuns în Thailanda pentru a-și pune sentimentele la încercare, însă experiența a luat o turnură neașteptată. Pe parcursul emisiunii, Claudia a dezvoltat o simpatie față de ispita Eduard Vlădescu, în timp ce Ionuț a fost atras de Andrușca.

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Ce i-a spus Eduard Vlădescu Claudiei Ion în apă

Relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu pare să fi depășit stadiul unei simple apropieri. De altfel, ultimele momente petrecute împreună confirmă acest lucru. În cadrul unei noi întâlniri, cei doi au avut ocazia să discute în intimitate și să vorbească deschis despre ceea ce simt unul pentru celălalt.

La un moment dat, ispita-pilot a făcut un pas important și i-a mărturisit Claudiei că s-a îndrăgostit de ea. Răspunsul tinerei l-a surprins pe Eduard, întrucât aceasta i-a transmis că sentimentele sunt reciproce. Confesiunea a fost primită cu entuziasm de pilot, care a părut tot mai convins că între ei s-ar putea construi o relație solidă.

Eduard Vlădescu nu și-a ascuns intențiile nici în aparițiile sale anterioare. El a declarat în repetate rânduri că își dorește să plece din Thailanda alături de Claudia, chiar dacă aceasta a venit în emisiune împreună cu Ionuț Mocăniță.

„Mi-am dat seama că nu aveam lavaliere. Hopa! Eu vreau să îți zic ceva: „Eu m-am îndrăgostit de tine”. S-a întors și ea și mi-a zis: „Și eu m-am îndrăgostit”. Ăla a fost momentul în care mi s-a confirmat 100% tot ce văzusem până atunci”, a declarat Eduard Vlădescu, la „Insula Iubirii”.

Sursa foto: captură Antena 1

Ionuț Mocăniță, revoltat pe afirmațiile Claudiei Ion

Mărturisirile șatenei nu au fost deloc pe placul lui Ionuț Mocăniță. Concurentul s-a arătat deranjat de cele auzite, mai ales după ce partenera sa a readus în discuție episodul halatului lăsat în baie, pe care l-ar fi considerat unul dintre motivele rupturii. Mocăniță a mărturisit că s-a simțit din nou neapreciat și că își dorește să lămurească lucrurile cu Claudia.

„A vorbit extrem de urât și nu mi se pare demn de o femeie (…) O să am de vorbit cu ea treaba asta (…) Detalii precum cu halatul, cu gătitul… M-au deranjat, da (…) Cel mai probabil, a fost o reacție la ce a văzut, ca m-am deschis și am spus ce am spus. Nu am ce să spun. Sunt discuții care sunt între mine și ea. M-am simțit a mia oară neapreciat”, a declarat Ionuț Mocăniță.

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