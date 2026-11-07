Ian și Mira, împreună și după Insula Iubirii? Avem imaginile care vor aprinde imaginația fanilor emisiunii

Ian și Mira, împreună și după Insula Iubirii? Avem imaginile care vor aprinde imaginația fanilor emisiunii
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O simplă analiză a unor imagini furnizate de un apropiat al Mirei, putem intui că bruneat și Ian au format un cuplu și după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii. CANCAN.RO a intrat în posesia unor filmulețe care lasă de înțeles că cei doi au rămas în relații excelente, chiar dacă bruneta a căzut în ispită în Thailanda cu Jaguarul. Dar concluziile le vor trage cititorii, după ce vor analiza cu atenție video-urile în care apar cei doi după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii. 

Pe imagini apar Ian și Mira în timp ce se joacă cu un câine, amândoi numai un zâmbet. Fotografiile ar fi fost realizate după încheierea filmărilor de la Insula Iubirii și cei doi au revenit în România. Acum rămâne de văzut dacă bruneta va pleca acasă singură, cu Ian sau cu Jaguarul și dacă imaginile confirmă împăcarea. Că la câte răsturnări de situație au fost, nici nu mai știi cine cu cine pleacă!

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Mira și Ian

Mira și Ian. Sursa foto CANCAN

Fosta iubită a Mirei a apărut în peisaj

Recent, am luat legătura și cu fosta iubită a Mirei, Gabriela Pascu. Da, ați citit bine! Bruneta s-ar fi iubit cu o femeie în timp ce era într-o relație cu Ian. Femeia a povestit, pentru CANCAN.RO, că între ea și concurenta de la Insula Iubirii a fost dragoste mare. Ba mai mult, ea a spus că a locuit o bună perioadă de timp sub același acoperiș cu Mira și Ian.

„Totul a început la o cabană la munte. Ne cunoșteam deja cât de cât, iar într-un moment în care ea era singură în cameră, am mers să vorbesc cu ea. Între noi s-a creat o atracție reciprocă și am ajuns să avem o relație intimă, în timp ce iubitul ei de atunci se afla în apropiere.

Ulterior, am ajuns chiar să locuim împreună, toți trei. Situația era complicată, existau gelozii și tensiuni, iar eu am simțit că între mine și Mira exista o conexiune aparte. Nu știu dacă ei îi plăceau fetele, dar îi spunea lui Ian că stă cu mine doar pentru că îi dau bani. În realitate, cred că aceasta era doar o scuză pentru a-și petrece timpul cu mine.

Cred că relația noastră a durat aproximativ șase luni. După aceea, Mira și Ian s-au mutat la București, iar eu am ajutat-o cu plata chiriei. Ian devenea tot mai gelos din cauza apropierii dintre mine și Mira. Nu înțelegea de ce ea petrecea atât de mult timp cu mine și de ce era atât de apropiată de mine. Apropo, în perioada în care eram cu ea, eu aveam un stil tomboy. Uneori, Mira îl lăsa singur sau îl trimitea la muncă doar pentru a putea petrece timp cu mine. Pleca de acasă ca să vină la mine, iar eu simțeam că își dorea să fie în preajma mea.

Relația noastră s-a bazat în mare parte pe sex, deoarece ei se certau mereu din cauza faptului că Ian nu putea să facă ceea ce făceam eu din punct de vedere sexual. De multe ori, discuțiile lor ajungeau la comparații între mine și el, iar acest lucru amplifica gelozia și tensiunile dintre ei”, a declarat fosta iubită a Mirei pentru CANCAN.RO.

„Jaguarul” a pus gheara pe ea rapid

După ce s-a despărțit de Gabriela Pascu, Mira a decis să meargă la Insula Iubirii cu Ian, ca să-i demonstreze că s-a schimbat și că îi este fidelă. Numai că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din Thailanda, iar Jaguarul a cucerit-o după doar două zile. Acum rămâne de văzut dacă bruneta a rămas împreună cu Ian după emisiune sau dacă încă își caută liniștea alături de un alt bărbat sau de o… femeie.

VEZI ȘI: Ian, prima reacție după ce i-a văzut poza Mirei pe site-uri pentru adulți. Noii concurenți de la Insula Iubirii, în centrul unui scandal

Mira de la Insula Iubirii, schimbare totală de look. Cum arăta iubita lui Ian când era blondă

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