Haziran, surpriză colosală pentru Luis Gabriel! Visul uriaș pe care vrea să i-l îndeplinească artistului și legătura cu Lionel Messi

Ce legătură secretă există între Luis Gabriel și Lionel Messi? Haziran a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Cadoul neașteptat primit de artist și planul surprinzător al soției sale.

Ziua de naștere a lui Luis Gabriel a coincis cu un eveniment special, artistul și soția sa fiind nași de botez. Așa că surprizele au venit mai devreme! Haziran a ținut cont, ca de fiecare dată, de una dintre marile pasiuni ale soțului ei: fotbalul. Astfel, nu a stat pe gânduri și i-a cumpărat o pereche de ghete purtate de Lionel Messi la meciul său de retragere, un cadou cu adevărat special pentru artist.

„Nu se aștepta! Lui îi place foarte mult tot ce are legătură cu fotbalul”

Pentru că îl iubește enorm și își dorește să îi îndeplinească toate visurile, Haziran speră ca, poate chiar anul viitor, să reușească să îi organizeze o întâlnire de neuitat între Luis Gabriel și Lionel Messi. Până atunci, cei doi se bucură de viața de familie, de timpul petrecut alături de cei mici și de responsabilitățile de părinți, Haziran fiind ocupată și cu grădinița.

CANCAN: La mulți ani pentru soțul tău! Ce cadou i-ai pregătit?

Haziran: I-am luat un telefon și o pereche de ghete de fotbal de la Messi, purtate de marele fotbalist la meciul de retragere. Nu se aștepta! Lui îi place foarte mult tot ce are legătură cu fotbalul și cu Messi. Și Luis joacă fotbal. Duminica se întâlnește cu băieții la fotbal și a spus că le va inaugura atunci. Eu mi-aș dori să reușesc cumva să îl duc să îl întâlnească pe Messi.

CANCAN: Cum sărbătoriți?

Haziran: Noi suntem nași astăzi la niște prieteni buni, cărora le-am botezat și băiețelul în trecut. Așa că nu vom organiza o petrecere separată pentru Luis, ci vom sărbători diseară, la evenimentul lor. Chiar acum suntem pe grabă, ne pregătim să plecăm. Suntem contra cronometru!

CANCAN: O să plecați undeva, într-o vacanță?

Haziran: Nu, nu avem timp. Eu sunt cu cei mici și cu grădinița, iar Luis este ocupat cu cântările.

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