Jaguarul i-a dat ”papucii” Mirei, după ce l-a atins intim: ”Ea credea că suntem un cuplu”

Jaguarul i-a dat ”papucii” Mirei, după ce l-a atins intim: ”Ea credea că suntem un cuplu”
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Apropierile de la Insula Iubirii nu se termină întotdeauna așa cum și-ar dori unul dintre participanți, iar povestea dintre Mira și George, cunoscut drept Jaguarul, pare să fie un exemplu perfect. Ceea ce pentru concurentă părea să fie începutul unei conexiuni speciale s-a transformat, în cele din urmă, într-o situație incomodă pentru ispita masculină. George a ajuns la concluzia că lucrurile au mers mult prea departe și că are nevoie de distanță.

Mira a venit în Thailanda alături de Ian, însă experiența din emisiune a adus-o într-o situație neașteptată. În loc să își păstreze atenția exclusiv asupra relației cu partenerul său, concurenta a început să se apropie tot mai mult de George. Jaguarul a reușit să-i atragă atenția, iar Mira nu a părut deloc reținută atunci când a venit vorba despre gesturi de afecțiune și momente petrecute împreună.

Jaguarul i-a dat ”papucii” Mirei, după ce l-a atins intim

Pe parcursul interacțiunilor dintre cei doi, Mira a devenit din ce în ce mai apropiată de ispită. Gesturile sale au lăsat impresia că își dorește mai mult decât o simplă companie în cadrul experienței de pe insulă. Concurenta părea să se simtă foarte atrasă de George și să își dorească să îi fie permanent în preajmă. Numai că entuziasmul ei nu a fost împărtășit în aceeași măsură de Jaguar.

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Pentru George, atenția constantă a Mirei a început să devină apăsătoare. Ispita masculină nu a privit cu aceeași intensitate apropierea dintre ei și a simțit că limitele personale nu îi mai sunt respectate. Ceea ce la început putea părea o joacă sau un flirt nevinovat a ajuns să îl deranjeze, mai ales atunci când gesturile de tandrețe au devenit tot mai frecvente.

„Tot așa, tot așa… după se uita la mine: „stai că ai ceva la gură, la păr, între dinți”. Nici mama nu face asta, te rog lasă-mă! Tot pe capul meu, lipită. În capul ei eram deja cuplu. Dacă suntem cuplu și mie mi-ar plăcea atențiile astea cum are ea cu mine, dar în momentul în care nu suntem…”, a spus George.

Mira și George

Unul dintre aspectele care l-au nemulțumit cel mai mult pe Jaguar a fost comportamentul extrem de protector al concurentei. Mira obișnuia să îi atragă atenția asupra unor mici detalii legate de felul în care arăta, să îl aranjeze și să fie atentă la fiecare amănunt. Deși astfel de gesturi ar putea fi apreciate într-o relație, George nu a simțit că între ei există apropierea necesară pentru asemenea manifestări.

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