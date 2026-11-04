Ian, prima reacție după dezvăluirile explozive ale femeii cu care s-a iubit Mira: ”Toate nebunele!” EXCLUSIV

Ian, prima reacție după dezvăluirile explozive ale femeii cu care s-a iubit Mira: ”Toate nebunele!” EXCLUSIV
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Mira, una dintre concurentele de la Insula Iubirii, se află în centrul unui nou scandal. O femeie care susține că a avut o relație cu aceasta a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre trecutul lor amoros, susținând că apropierea dintre ele ar fi început în perioada în care Mira se afla deja într-o relație cu Ian. Iată ce spune bărbatul pentru CANCAN!

Potrivit informațiilor făcute de femeie, cele două s-ar fi cunoscut în urmă cu mai mult timp, iar relația lor ar fi evoluat treptat, depășind limitele unei simple prietenii. (VEZI AICI) Mai mult, femeia susține că ar fi ajuns să locuiască alături de Mira și Ian, într-o perioadă în care lucrurile dintre cei trei ar fi fost destul de complicate.

Ian, prima reacție după dezvăluirile explozive ale femeii cu care s-a iubit Mira

Nici Ian nu a rămas indiferent după apariția informațiilor despre presupusa relație dintre partenera sa și o altă femeie. Concurentul de la Insula Iubirii a avut o reacție scurtă, dar ironică pentru CANCAN.RO

„Ferească Dumnezeu! Toate nebunele. Asta de unde a mai apărut? Nici nu vreau să comentez măcar”, a fost reacția lui Ian potrivit CANCAN.

Conform relatărilor făcute de Gabriela pentru CANCAN, totul ar fi pornit în timpul unei întâlniri la o cabană de la munte. Între ea și Mira s-ar fi creat o atracție, iar apropierea ar fi continuat inclusiv după acel episod.

Mira și fosta iubită

Femeia susține că legătura lor ar fi durat aproximativ șase luni și că, în acest interval, ar fi petrecut foarte mult timp împreună. Situația ar fi devenit și mai complicată după ce Mira și Ian s-ar fi mutat în București, moment în care aceasta ar fi contribuit inclusiv la plata chiriei.

„Totul a început la o cabană la munte. Ne cunoșteam deja cât de cât, iar într-un moment în care ea era singură în cameră am mers să vorbesc cu ea. Între noi s-a creat o atracție reciprocă și am ajuns să avem o relație intimă, în timp ce iubitul ei de atunci era în apropiere. Ulterior, am ajuns chiar să locuim împreună toți trei. Situația era complicată, existau gelozii și tensiuni, iar eu am simțit că între mine și Mira exista o conexiune aparte.

Eu nu știu dacă ei îi plăceau fetele dar ea îi spunea lui Ian ca ea stă cu mine doar ca să îi dau bani dar de fapt asta era o scuză ca să-și petreacă timp cu mine. Cred ca a durat relația undeva la 6 luni. Dupa Mira cu Ian s-au mutat la București eu am ajutat-o cu chiria iar Ian devenea foarte gelos pe faptul ca de ce stă Mira cu mine el nu înțelegea apropierea asta dintre noi, eu atunci eram tomboy când eram cu ea apropo.”, a spus Gabriela pentru CANCAN.

Potrivit aceleiași surse, între Mira și Ian ar fi existat tensiuni din cauza apropierii dintre cele două femei. Gelozia ar fi fost unul dintre motivele conflictelor, iar relația lor ar fi continuat în ciuda problemelor din cuplu.

Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: ”Am locuit toți trei” | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare

Ian, prima reacție după ce i-a văzut poza Mirei pe site-uri pentru adulți. Noii concurenți de la Insula Iubirii, în centrul unui scandal

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