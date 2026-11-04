Cât a plătit Lucian Popa, pentru 4 ore și jumătate de parcare în stațiunea Bran. Finalistul Survivor 2026 a scos o bancnotă de 500 de lei. Cât a primit rest

Lucian Popa și-a petrecut weekendul la stațiunea Bran. Acesta a împărtășit experiența cu urmăritorii săi din mediul online, de la micul dejun, până la plata parcării. Finalistul Survivor 2026 a mărturisit tot.

Bran este una dintre cele mai cunoscute și apreciate stațiuni din județul Brașov. În fiecare an, mii de turiști vizitează celebrul castel, în special de Halloween. Lucian Popa a petrecut și el weekendul acolo împreună cu soția și fiul său. El a dezvăluit cu uimire că a plătit 600 de lei pentru biletele de intrare la castel, pentru două persoane. Ulterior, el a povestit întreaga experiență din stațiune în mediul online. Finalistul Survivor 2026 a plătit și parcarea mașinii, iar costul l-a surprins și de această dată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât a plătit Lucian Popa, pentru 4 ore și jumătate de parcare în stațiunea Bran

În cadrul unui videoclip publicat pe TikTok, Lucian Popa a prezentat dialogul dintre el și cel care se ocupă de parcările din stațiune. Finalistul Survivor s-a arătat surprins că pentru o oră de staționare costul este de 8 lei. Pentru că acesta a vizitat Branul timp de patru ore și jumătate, prețul final pentru locul de parcare a fost de 36 de lei.

Pe de altă parte, a fost curios să afle dacă mai vin turiști, având în vedere prețul. De asemenea, pentru a-l răsplăti pe domnul de la parcare, fostul războinic i-a oferit câțiva lei.

„Ia să vedem cât costă parcarea aici la Brașov. Să vedem cât plătim. 36 de lei…e 8 lei ora? Gata, bine! Și ce, mai aveți locuri libere de parcare? Mai vin turiști, mai sunt oameni, nu? Gata, stați în ploaie aici. Ia uitați, mulțumesc!”, a spus Lucian Popa pe TikTok.

Lucian Popa, șocat de prețul unui mic la Bran

Fostul concurent de la Survivor a avut un șoc imens atunci când a văzut că trebuie să plătească pentru el și soția lui 600 de lei pentru a intra la castel. Acesta se aștepta la un tarif standard pentru adult, însă cu ocazia Halloweenului lucrurile s-au schimbat radical. În plus, a fost uimit atunci când a văzut prețul unui mic în stațiune.

Se pare că acum se vinde un singur mic la prețul de 15 lei. Și alte preparate au prețuri piperate, de exemplu: un sandwich cu cârnați și varză sau unul cu cârnați și cartofi s-a vândut la prețul de 45 de lei, iar pentru un sandwich cu varză și cartofi turiștii au scos din buzunar câte 50 de lei.

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