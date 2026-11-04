BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra

BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra
BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra
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Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Pe malul unui lac, un polițist îi zice unei tinere:

-Domnișoară, aici este interzisă baia!

-Dar de ce nu mi-ați spus asta înainte de a mă dezbrăca?

-Pentru că dezbrăcatul nu este interzis…

BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra

BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra

Alte bancuri haioase

Adevărul despre bunele maniere

Bunele maniere fac toți banii!

Două tipe stau de vorbă.

-Când am născut primul copil soțul mi-a dăruit o casă la munte.

-Ce drăguț!

-Daaa! Și când am născut al treilea copil mi-a luat un jeep!

-Ce drăguț!

-Ție ce ți-a luat soțul tău când ai născut?

-Mi-a plătit un curs de bune maniere.

-Da? Și la ce te ajută?

-La socializare. Înainte spuneam „du-te dracu”, acum spun „ce drăguț!”

Omida vorbitoare

Se duce un om la un magazin zoo și zice:

– Aveți vreun animal vorbitor?

Vânzătorul:

– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!

Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:

– Mergi la plimbare?

Ea tace. El strigă mai tare:

– Mergi la plimbare?

Iarăși tace, omul enervat la maximum, strigă din toate puterile:

– Mergi la plimbare?

Omida:

– Nu striga bre, nu vezi că mă încalț?!

Soțul și soția

Soția îl sună pe soț:
– Dragule, sunt la supermarket. Vrei să-ți cumpăr ceva?

Soțul:
– Da, iubire, cumpără-mi ceva care să mă facă fericit!

Soția:
– Bine, imediat!

După două ore, soțul primește un mesaj: „Am cumpărat ceva care te va face foarte fericit. Ajung în 10 minute.”

Soțul, nerăbdător, o așteaptă la ușă. Când intră, vede că soția are în brațe un cățeluș.

– Ce-i asta?! întreabă el.

– Ai spus că vrei ceva care să te facă fericit!

– Păi da, dar eu mă gândeam la o bere rece și un meci de fotbal!

Soția zâmbește:
– Știu, dar berea era la ofertă doar dacă luai și câinele!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Anunțuri românești

BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”

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